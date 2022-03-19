https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда - РИА Новости, 19.03.2022
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда
Правительство выделит примерно 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в условиях санкций, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:09
2022-03-19T11:09
2022-03-19T12:07
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство выделит примерно 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в условиях санкций, сообщила пресс-служба кабмина."Более 39 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд правительства", — говорится в пресс-релизе.Более 25,5 миллиарда рублей пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. По данным кабмина, при необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.Уточняется, что более семи миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ, благодаря которым находящиеся под риском увольнения сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Эта мера коснется 125 тысяч человек.Остальные средства — около шести миллиардов рублей — выделят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. В пресс-службе отметили, что после их окончания не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.Западные страны ввели против Москвы масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.
https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html
https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
11:09 19.03.2022 (обновлено: 12:07 19.03.2022)
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда
Правительство выделило почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство выделит примерно 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в условиях санкций, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 39 миллиардов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России
западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. Источником финансирования станет резервный фонд правительства", — говорится в пресс-релизе.
Более 25,5 миллиарда рублей пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. По данным кабмина, при необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.
Уточняется, что более семи миллиардов рублей направят на реализацию региональных программ, благодаря которым находящиеся под риском увольнения сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Эта мера коснется 125 тысяч человек.
Остальные средства — около шести миллиардов рублей — выделят на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. В пресс-службе отметили, что после их окончания не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.
Западные страны ввели против Москвы
масштабные санкции после начала российской военной операции на Украине
. Также о завершении или приостановке деятельности в России объявили многие крупные компании. В Кремле признали, что ограничения "весьма серьезные", но, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, к ним власти готовились заблаговременно.