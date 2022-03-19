https://ria.ru/20220319/rubezhnoe-1778963516.html

ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР

ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР

Украинские силовики еще остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T00:47

2022-03-19T00:47

2022-03-19T00:52

иван филипоненко

в мире

игорь конашенков

владимир путин

рубежное

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики еще остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил освободили более 90 процентов территории республики, и сейчас ее подразделения уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного Рубежного.Он уточнил, что причиной разрушений в городе стало расположение украинскими силовиками огневых точек в жилых домах.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220319/obstrel-1778961365.html

рубежное

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

иван филипоненко, в мире, игорь конашенков, владимир путин, рубежное, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика