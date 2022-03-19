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ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
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ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР
ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР
Украинские силовики еще остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T00:47
2022-03-19T00:52
иван филипоненко
в мире
игорь конашенков
владимир путин
рубежное
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики еще остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил освободили более 90 процентов территории республики, и сейчас ее подразделения уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного Рубежного.Он уточнил, что причиной разрушений в городе стало расположение украинскими силовиками огневых точек в жилых домах.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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иван филипоненко, в мире, игорь конашенков, владимир путин, рубежное, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика
00:47 19.03.2022 (обновлено: 00:52 19.03.2022)
 
ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного в ЛНР

Представитель ЛНР Филипоненко: ВСУ остаются в жилых домах на окраине Рубежного

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар". Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики еще остаются в жилых районах на окраине города Рубежное, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ЛНР при поддержке Вооруженных сил освободили более 90 процентов территории республики, и сейчас ее подразделения уничтожают разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного Рубежного.

"В городе Рубежное все еще на окраинах гремят бои. Противник закрепился по старой доброй традиции в частном секторе и ведет оборону из жилых домов. Основная часть города Рубежное под нашим контролем: административный квартал, основной жилой массив с многоэтажными домами", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что причиной разрушений в городе стало расположение украинскими силовиками огневых точек в жилых домах.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
00:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Макеевку
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

Люди в Мариуполе
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

Местные жители везут тележку с продуктами возле магазина Metro в Мариуполе
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

Беженцы на дороге из Мариуполя
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

Народная милиция ДНР в Мариуполе
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

Беженцы на дороге из Мариуполя
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

Военнослужащие народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из Мариуполя
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

Собака в багажнике автомобиля беженцев покидающих Мариуполь
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Иван ФилипоненкоВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинРубежноеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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