https://ria.ru/20220319/rossiya-1779020198.html
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2022
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:50
2022-03-19T14:50
2022-03-19T14:59
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нато
москва
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы с самого начала правления президента Путина - с начала двухтысячных - были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он отметил, что не получилось это и в отношениях РФ и НАТО, хотя Москва предлагала заключить равноправные договоренности.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато, москва
14:50 19.03.2022 (обновлено: 14:59 19.03.2022)
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
Глава МИД Лавров: Россия была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме