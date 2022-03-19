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Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2022
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Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2022
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:50
2022-03-19T14:59
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нато
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы с самого начала правления президента Путина - с начала двухтысячных - были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он отметил, что не получилось это и в отношениях РФ и НАТО, хотя Москва предлагала заключить равноправные договоренности.
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россия
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сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато, москва
14:50 19.03.2022 (обновлено: 14:59 19.03.2022)
 
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД

Глава МИД Лавров: Россия была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с самого начала правления президента Путина - с начала двухтысячных - были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Он отметил, что не получилось это и в отношениях РФ и НАТО, хотя Москва предлагала заключить равноправные договоренности.
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Сергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреНАТОМосква
 
 
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