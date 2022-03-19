https://ria.ru/20220319/rossiya-1779020198.html

Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД

Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2022

Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД

РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:50

2022-03-19T14:50

2022-03-19T14:59

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

нато

москва

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РФ была готова сотрудничать с Западом даже в союзнической форме, к сожалению, не получилось, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы с самого начала правления президента Путина - с начала двухтысячных - были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он отметил, что не получилось это и в отношениях РФ и НАТО, хотя Москва предлагала заключить равноправные договоренности.

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато, москва