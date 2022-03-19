https://ria.ru/20220319/rogozin-1778976746.html
Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы
Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы - РИА Новости, 19.03.2022
Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин зачитал в обнародованном видео монолог Тараса Бульбы, напомнив словами героя из повести Николая Гоголя о важности духа... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:41
2022-03-19T08:41
2022-03-19T14:44
космос - риа наука
александр блок (поэт)
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин зачитал в обнародованном видео монолог Тараса Бульбы, напомнив словами героя из повести Николая Гоголя о важности духа товарищества и мужества на русской земле.Рогозин таким образом напомнил украинцам, что во времена отцов и дедов "в чести у всех была земля наша", а сейчас "остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша". В это трудное время "подали мы, товарищи, руку на братство", сказал он."Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей", — процитировал гендиректор "Роскосмоса" русского классика.Он также привел слова из монолога Бульбы о том, что любить, как русские люди, "не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе", больше никто не может.Гендиректор "Роскосмоса" провел аналогию со словами героя произведения Гоголя о том, что "подло завелось теперь на земле нашей", думают только о богатстве и "перенимают басурманские обычаи", а также "продают" друг друга.На протяжении видеоролика за спиной Рогозина демонстрируются различные пейзажи. Один из них напоминает украинский флаг — синее небо над колосящимися полями.Рогозин ранее уже цитировал литературные произведения, реагируя на санкции некоторых стран Запада. Так, он зачитывал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778987359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c1878417f5a4647c5a9d679fe9f56ba2.jpg
"Нет уз святее товарищества" – Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы
"Нет уз святее товарищества": Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы, напомнив о духе мужества и единения на русской земле
2022-03-19T08:41
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PT3M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, александр блок (поэт), россия, роскосмос, общество
08:41 19.03.2022 (обновлено: 14:44 19.03.2022)
Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы
Глава "Роскосмоса" Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы: "Нет уз святее товарищества"
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин зачитал в обнародованном видео
монолог Тараса Бульбы, напомнив словами героя из повести Николая Гоголя о важности духа товарищества и мужества на русской земле.
Рогозин таким образом напомнил украинцам, что во времена отцов и дедов "в чести у всех была земля наша", а сейчас "остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша". В это трудное время "подали мы, товарищи, руку на братство", сказал он.
"Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей", — процитировал гендиректор "Роскосмоса
" русского классика.
Он также привел слова из монолога Бульбы о том, что любить, как русские люди, "не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе", больше никто не может.
Гендиректор "Роскосмоса" провел аналогию со словами героя произведения Гоголя о том, что "подло завелось теперь на земле нашей", думают только о богатстве и "перенимают басурманские обычаи", а также "продают" друг друга.
На протяжении видеоролика за спиной Рогозина демонстрируются различные пейзажи. Один из них напоминает украинский флаг — синее небо над колосящимися полями.
Рогозин ранее уже цитировал литературные произведения, реагируя на санкции некоторых стран Запада. Так, он зачитывал стихотворение Александра Блока
"Скифы", объясняющее особую роль России
в мире.