https://ria.ru/20220319/rogozin-1778976746.html

Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы

Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы - РИА Новости, 19.03.2022

Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин зачитал в обнародованном видео монолог Тараса Бульбы, напомнив словами героя из повести Николая Гоголя о важности духа... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:41

2022-03-19T08:41

2022-03-19T14:44

космос - риа наука

александр блок (поэт)

россия

роскосмос

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин зачитал в обнародованном видео монолог Тараса Бульбы, напомнив словами героя из повести Николая Гоголя о важности духа товарищества и мужества на русской земле.Рогозин таким образом напомнил украинцам, что во времена отцов и дедов "в чести у всех была земля наша", а сейчас "остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша". В это трудное время "подали мы, товарищи, руку на братство", сказал он."Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей", — процитировал гендиректор "Роскосмоса" русского классика.Он также привел слова из монолога Бульбы о том, что любить, как русские люди, "не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе", больше никто не может.Гендиректор "Роскосмоса" провел аналогию со словами героя произведения Гоголя о том, что "подло завелось теперь на земле нашей", думают только о богатстве и "перенимают басурманские обычаи", а также "продают" друг друга.На протяжении видеоролика за спиной Рогозина демонстрируются различные пейзажи. Один из них напоминает украинский флаг — синее небо над колосящимися полями.Рогозин ранее уже цитировал литературные произведения, реагируя на санкции некоторых стран Запада. Так, он зачитывал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.

https://ria.ru/20220319/gps-1778998824.html

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"Нет уз святее товарищества" – Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы "Нет уз святее товарищества": Рогозин зачитал монолог Тараса Бульбы, напомнив о духе мужества и единения на русской земле 2022-03-19T08:41 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, александр блок (поэт), россия, роскосмос, общество