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ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 19.03.2022
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области,... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:08
2022-03-19T10:08
2022-03-19T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
одесская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", - сказал Конешенков.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ударе по военным объектам ВСУ
Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-19T10:08
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PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина, одесская область
10:08 19.03.2022 (обновлено: 11:12 19.03.2022)
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
Комплексы "Бастион" уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области