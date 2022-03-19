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ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/razvedka-1778982885.html
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 19.03.2022
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области,... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:08
2022-03-19T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
одесская область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", - сказал Конешенков.
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россия
украина
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Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ударе по военным объектам ВСУ
Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, вооруженные силы украины, украина, одесская область
10:08 19.03.2022 (обновлено: 11:12 19.03.2022)
 
ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

Комплексы "Бастион" уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", - сказал Конешенков.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаОдесская область
 
 
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