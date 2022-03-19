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ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 19.03.2022

ВС России уничтожили центры радиоразведки ВСУ в Одесской области

Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:08

2022-03-19T10:08

2022-03-19T11:12

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские военные ударом береговых ракетных комплексов "Бастион" уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области", - сказал Конешенков.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ударе по военным объектам ВСУ Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-19T10:08 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, украина, одесская область