https://ria.ru/20220319/putin-1779022404.html
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.03.2022
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:09
2022-03-19T15:09
2022-03-19T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
люксембург (государство)
владимир путин
украина
россия
ситуация в днр и лнр
сша
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Кроме того, он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люксембург (государство), владимир путин, украина, россия, ситуация в днр и лнр, сша
15:09 19.03.2022 (обновлено: 15:19 19.03.2022)
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины
Путин изложил премьеру Люксембурга принципиальные оценки хода переговоров России и Украины