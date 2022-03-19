https://ria.ru/20220319/putin-1779022404.html

Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины

Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.03.2022

Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:09

2022-03-19T15:09

2022-03-19T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

люксембург (государство)

владимир путин

украина

россия

ситуация в днр и лнр

сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Кроме того, он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.

https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html

люксембург (государство)

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

люксембург (государство), владимир путин, украина, россия, ситуация в днр и лнр, сша