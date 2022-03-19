Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/putin-1779022404.html
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.03.2022
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:09
2022-03-19T15:19
обострение ситуации в днр и лнр
люксембург (государство)
владимир путин
украина
россия
ситуация в днр и лнр
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154804/36/1548043611_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_895b61fe868837c5dbf8cf374194b1dc.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля."Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.Кроме того, он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.
https://ria.ru/20220319/trebovaniya-1779020810.html
люксембург (государство)
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154804/36/1548043611_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9801309f270f5a94a1e912d154f70831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люксембург (государство), владимир путин, украина, россия, ситуация в днр и лнр, сша
15:09 19.03.2022 (обновлено: 15:19 19.03.2022)
 
Путин рассказал премьеру Люксембурга о ходе переговоров России и Украины

Путин изложил премьеру Люксембурга принципиальные оценки хода переговоров России и Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.
Сотрудник ДПС дежурит недалеко от места въезда на территорию национального парка Беловежская Пуща - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
14:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассказал о требованиях России на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛюксембург (государство)Владимир ПутинУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала