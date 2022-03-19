https://ria.ru/20220319/protesty-1779064046.html
В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину
В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину - РИА Новости, 19.03.2022
В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину
Многочисленная манифестация протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО состоялась в субботу в центре Софии, сообщила популярная РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:44
2022-03-19T20:44
2022-03-19T20:44
в мире
ллойд остин
сша
россия
украина
нато
возрождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93789/02/937890236_0:208:3984:2449_1920x0_80_0_0_67ad5b6da8b831c3706c2f83c69cc627.jpg
РИМ, 19 мар – РИА Новости. Многочисленная манифестация протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО состоялась в субботу в центре Софии, сообщила популярная болгарская радиостанция Хоризонт.Акция, приуроченная к визиту в Болгарию министра обороны США Ллойда Остина, была организована по инициативе политической партии "Возрождение".Утром демонстранты с плакатами и транспарантами "Янки, убирайтесь домой", "Нет санкциям против России", а также с флагами Болгарии, России и партийными знаменами собрались у здания министерства обороны. Протестующие скандировали: "НАТО вон", "Болгарские герои" и "Россия". После этого манифестанты переместились к зданию Совета министров Болгарии, где митинг продолжился.Участники протестной акции потребовали прекратить поставки любых вооружений на Украину, подчеркивая, что Болгария ни в коем случае не должна быть вовлечена в этот конфликт.Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов в ходе манифестации заявил: "Мы не хотим, чтобы Болгарию втянули в войну. Мы готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну. Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами".Известный политик объявил также, что его партия не допустит, чтобы немногочисленные вооружения, находящиеся в распоряжении Болгарии, были отправлены на Украину и не позволит втянуть страну в конфликт с Россией.Демонстрация завершилась исполнением патриотических песен и государственного гимна Болгарии.В район протестной акции были стянуты усиленные подразделения полиции. Автомобильное движение в ряде центральных районов столицы было приостановлено, но нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93789/02/937890236_222:0:3763:2656_1920x0_80_0_0_666cf47735fc4d7e46772dd67db2bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, сша, россия, украина, нато, возрождение
В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину
В Софии прошла многочисленная акция протеста против поставок вооружения на Украину
РИМ, 19 мар – РИА Новости. Многочисленная манифестация протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО состоялась в субботу в центре Софии, сообщила популярная болгарская радиостанция Хоризонт.
Акция, приуроченная к визиту в Болгарию
министра обороны США Ллойда Остина
, была организована по инициативе политической партии "Возрождение
".
Утром демонстранты с плакатами и транспарантами "Янки, убирайтесь домой", "Нет санкциям против России", а также с флагами Болгарии, России
и партийными знаменами собрались у здания министерства обороны. Протестующие скандировали: "НАТО
вон", "Болгарские герои" и "Россия". После этого манифестанты переместились к зданию Совета министров Болгарии, где митинг продолжился.
Участники протестной акции потребовали прекратить поставки любых вооружений на Украину
, подчеркивая, что Болгария ни в коем случае не должна быть вовлечена в этот конфликт.
Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов в ходе манифестации заявил: "Мы не хотим, чтобы Болгарию втянули в войну. Мы готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну. Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами".
Известный политик объявил также, что его партия не допустит, чтобы немногочисленные вооружения, находящиеся в распоряжении Болгарии, были отправлены на Украину и не позволит втянуть страну в конфликт с Россией.
Демонстрация завершилась исполнением патриотических песен и государственного гимна Болгарии.
В район протестной акции были стянуты усиленные подразделения полиции. Автомобильное движение в ряде центральных районов столицы было приостановлено, но нарушений общественного порядка зафиксировано не было.