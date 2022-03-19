https://ria.ru/20220319/protesty-1779064046.html

В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину

В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину - РИА Новости, 19.03.2022

В Софии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину

Многочисленная манифестация протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО состоялась в субботу в центре Софии, сообщила популярная РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:44

2022-03-19T20:44

2022-03-19T20:44

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РИМ, 19 мар – РИА Новости. Многочисленная манифестация протеста против поставок вооружений Украине в соответствии с решениями НАТО состоялась в субботу в центре Софии, сообщила популярная болгарская радиостанция Хоризонт.Акция, приуроченная к визиту в Болгарию министра обороны США Ллойда Остина, была организована по инициативе политической партии "Возрождение".Утром демонстранты с плакатами и транспарантами "Янки, убирайтесь домой", "Нет санкциям против России", а также с флагами Болгарии, России и партийными знаменами собрались у здания министерства обороны. Протестующие скандировали: "НАТО вон", "Болгарские герои" и "Россия". После этого манифестанты переместились к зданию Совета министров Болгарии, где митинг продолжился.Участники протестной акции потребовали прекратить поставки любых вооружений на Украину, подчеркивая, что Болгария ни в коем случае не должна быть вовлечена в этот конфликт.Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов в ходе манифестации заявил: "Мы не хотим, чтобы Болгарию втянули в войну. Мы готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну. Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами".Известный политик объявил также, что его партия не допустит, чтобы немногочисленные вооружения, находящиеся в распоряжении Болгарии, были отправлены на Украину и не позволит втянуть страну в конфликт с Россией.Демонстрация завершилась исполнением патриотических песен и государственного гимна Болгарии.В район протестной акции были стянуты усиленные подразделения полиции. Автомобильное движение в ряде центральных районов столицы было приостановлено, но нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ллойд остин, сша, россия, украина, нато, возрождение