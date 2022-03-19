Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/proekt-1779020684.html
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада
У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:52
2022-03-19T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2406:1334_1920x0_80_0_0_69f2c148a509fb83bf4cc39fa60a3565.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине.Лавров напомнил о переданных западу Москвой предложениях о гарантиях безопасности, но по теме Украины и НАТО там разговаривать отказались."На этом фоне, когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию", - сказал он в ходе общения с финалистами трека "Международный" конкурса "Лидеры России"."Я уверен, что вы знаете о том как в ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией - планов по захвату Донбасса, и знаете о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины", - подчеркнул он.Лавров отметил истеричную и беспрецедентную реакцию Запада на спецоперацию."Это все лишь доказывает одно - проект "антироссии" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, которые накапливались в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались, по большому счету", - указал министр.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, политика, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:52 19.03.2022 (обновлено: 15:57 19.03.2022)
 
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада

Глава МИД Лавров: проект "антироссии" сорвался специальной операцией на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине.
Лавров напомнил о переданных западу Москвой предложениях о гарантиях безопасности, но по теме Украины и НАТО там разговаривать отказались.
"На этом фоне, когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию", - сказал он в ходе общения с финалистами трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
"Я уверен, что вы знаете о том как в ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией - планов по захвату Донбасса, и знаете о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины", - подчеркнул он.
Прохожие на площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
08:00
"Это другое": Европа строит тоталитаризм
Лавров отметил истеричную и беспрецедентную реакцию Запада на спецоперацию.
"Это все лишь доказывает одно - проект "антироссии" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, которые накапливались в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались, по большому счету", - указал министр.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровПолитикаРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала