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Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада

Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада

У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:52

2022-03-19T14:52

2022-03-19T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине.Лавров напомнил о переданных западу Москвой предложениях о гарантиях безопасности, но по теме Украины и НАТО там разговаривать отказались."На этом фоне, когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию", - сказал он в ходе общения с финалистами трека "Международный" конкурса "Лидеры России"."Я уверен, что вы знаете о том как в ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией - планов по захвату Донбасса, и знаете о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины", - подчеркнул он.Лавров отметил истеричную и беспрецедентную реакцию Запада на спецоперацию."Это все лишь доказывает одно - проект "антироссии" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, которые накапливались в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались, по большому счету", - указал министр.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика