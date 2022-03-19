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Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада
У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:52
2022-03-19T14:52
2022-03-19T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
политика
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донбасс
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луганская народная республика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России не было другого выхода, удалось сорвать антироссийский проект, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя спецоперацию на Украине.Лавров напомнил о переданных западу Москвой предложениях о гарантиях безопасности, но по теме Украины и НАТО там разговаривать отказались."На этом фоне, когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию", - сказал он в ходе общения с финалистами трека "Международный" конкурса "Лидеры России"."Я уверен, что вы знаете о том как в ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией - планов по захвату Донбасса, и знаете о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины", - подчеркнул он.Лавров отметил истеричную и беспрецедентную реакцию Запада на спецоперацию."Это все лишь доказывает одно - проект "антироссии" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, которые накапливались в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались, по большому счету", - указал министр.
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, политика, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
14:52 19.03.2022 (обновлено: 15:57 19.03.2022)
Лавров заявил о срыве антироссийского проекта Запада
Глава МИД Лавров: проект "антироссии" сорвался специальной операцией на Украине