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Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России - РИА Новости, 19.03.2022
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Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России
Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России - РИА Новости, 19.03.2022
Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. РИА Новости, 19.03.2022
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канада
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России."Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств", - говорится в заявлении на сайте компании.Главный исполнительный директор компании Лоренцо Симонелли заявил, что компания "решительно поддерживает дипломатическое решение", и ее главным приоритетом остается здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров. По его словам, объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели.Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html
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сша, россия, канада, baker hughes
23:24 19.03.2022
 
Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России

Компания Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций для деятельности в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете
Графики на планшете - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России.
"Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств", - говорится в заявлении на сайте компании.
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Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
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Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в Россию
 
СШАРоссияКанадаBaker Hughes
 
 
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