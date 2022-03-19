https://ria.ru/20220319/priostanovka-1779079085.html

Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России

Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России - РИА Новости, 19.03.2022

Компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:24

2022-03-19T23:24

2022-03-19T23:24

сша

россия

канада

baker hughes

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company объявила о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России."Baker Hughes объявила о приостановке новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств", - говорится в заявлении на сайте компании.Главный исполнительный директор компании Лоренцо Симонелли заявил, что компания "решительно поддерживает дипломатическое решение", и ее главным приоритетом остается здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров. По его словам, объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров и доведенным до руководящей команды в начале этой недели.Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.

https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html

https://ria.ru/20220319/schlumberger-1778973435.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, канада, baker hughes