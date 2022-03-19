https://ria.ru/20220319/prestupleniya-1779018896.html

СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе

СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022

СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе

Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:44

2022-03-19T14:44

2022-03-19T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

александр бастрыкин

россия

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса буду установлены и привлечены к ответственности. СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений в Донбассе, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, военные подвергаются пыткам и жестокому обращению.Добавляется, что в условиях специальной военной операции на Украине российские следователи продолжают фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг. Уточняется, что расследуются факты обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушения школ, больниц, детских садов, препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), донбасс, александр бастрыкин, россия, украина