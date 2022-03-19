14:44 19.03.2022 (обновлено: 14:55 19.03.2022)
СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе
СК пообещал установить и привлечь к ответственности причастных к преступлениям в Донбассе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса буду установлены и привлечены к ответственности. СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений в Донбассе, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, военные подвергаются пыткам и жестокому обращению.
Добавляется, что в условиях специальной военной операции на Украине российские следователи продолжают фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг. Уточняется, что расследуются факты обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушения школ, больниц, детских садов, препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.