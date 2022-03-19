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СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/prestupleniya-1779018896.html
СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе
СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе - РИА Новости, 19.03.2022
СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе
Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:44
2022-03-19T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
александр бастрыкин
россия
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса буду установлены и привлечены к ответственности. СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений в Донбассе, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, военные подвергаются пыткам и жестокому обращению.Добавляется, что в условиях специальной военной операции на Украине российские следователи продолжают фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг. Уточняется, что расследуются факты обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушения школ, больниц, детских садов, препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
донбасс
россия
украина
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следственный комитет россии (ск рф), донбасс, александр бастрыкин, россия, украина
14:44 19.03.2022 (обновлено: 14:55 19.03.2022)
 
СК пообещал установить всех причастных к совершению преступлений в Донбассе

СК пообещал установить и привлечь к ответственности причастных к преступлениям в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса будут установлены и привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Все причастные к совершению преступлений на территории Донбасса буду установлены и привлечены к ответственности. СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ДНР и ЛНР намерен установить все обстоятельства совершенных преступлений и тщательно расследовать; необходимые доказательства их совершения у СК России уже есть. Несмотря ни на какие препятствия со стороны международного сообщества, все причастные к жестоким преступлениям против мирных жителей Донбасса будут установлены и, безусловно, понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения украинскими военными и националистами преступлений в Донбассе, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, военные подвергаются пыткам и жестокому обращению.
Добавляется, что в условиях специальной военной операции на Украине российские следователи продолжают фиксировать новые факты совершения преступлений не только в отношении мирного населения, но и в отношении военнослужащих, выполняющих свой долг. Уточняется, что расследуются факты обстрелов населенных пунктов и их жителей, разрушения школ, больниц, детских садов, препятствования перемещению людей по открытым российской стороной гуманитарным коридорам.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассАлександр БастрыкинРоссияУкраина
 
 
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