https://ria.ru/20220319/prestupleniya-1778976407.html

СК расследует новые факты преступлений украинских националистов

СК расследует новые факты преступлений украинских националистов - РИА Новости, 19.03.2022

СК расследует новые факты преступлений украинских националистов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан, установить всех причастных, РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:37

2022-03-19T08:37

2022-03-19T08:47

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан, установить всех причастных, сообщается на сайте СК РФ.В Минобороны РФ сообщали, что в Чернигове националисты под угрозой физической расправы отбирали у местного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, в Запорожье националистически настроенные власти насильно раздают жителям города "коктейли Молотова" и призывают мирное население забрасывать ими российские войска, толкая людей на смерть. В Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники в принудительно расставили местное население вокруг занятых жилых домов. Помимо этого, граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, расстреляли. В СК добавили, что по имеющимся сведениям, вчера после обстрела города Ирмино в ЛНР украинскими военными погиб один мирный житель и еще трое ранены."Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина