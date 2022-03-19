08:37 19.03.2022 (обновлено: 08:47 19.03.2022)
СК расследует новые факты преступлений украинских националистов
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов против мирных граждан, установить всех причастных, сообщается на сайте СК РФ.
В Минобороны РФ сообщали, что в Чернигове националисты под угрозой физической расправы отбирали у местного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, в Запорожье националистически настроенные власти насильно раздают жителям города "коктейли Молотова" и призывают мирное население забрасывать ими российские войска, толкая людей на смерть. В Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники в принудительно расставили местное население вокруг занятых жилых домов. Помимо этого, граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, расстреляли. В СК добавили, что по имеющимся сведениям, вчера после обстрела города Ирмино в ЛНР украинскими военными погиб один мирный житель и еще трое ранены.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.