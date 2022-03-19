https://ria.ru/20220319/postradavshie-1779076423.html
В ДНР сообщили о двух пострадавших с освобожденных территорий
В ДНР сообщили о двух пострадавших с освобожденных территорий - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР сообщили о двух пострадавших с освобожденных территорий
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о двух пострадавших мирных... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:25
2022-03-19T22:25
2022-03-19T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство здравоохранения днр
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о двух пострадавших мирных жителях с освобожденных ранее Народной милицией ДНР территорий."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей с ранее освобождённых НМ ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в Мариуполе пострадал мужчина 1968 года рождения, в поселке Новотроицкое - женщина 1968 года рождения. Оба они госпитализированы. Других подробностей не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/donbass-1778984860.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр, украина, вооруженные силы украины
22:25 19.03.2022 (обновлено: 22:40 19.03.2022)
В ДНР сообщили о двух пострадавших с освобожденных территорий
Представительство ДНР в СЦКК сообщили о двух пострадавших с освобожденных территорий