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В ДНР два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/posleki-1779077470.html
В ДНР два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ
В ДНР два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Два поселка в Донецкой народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:37
2022-03-19T22:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два поселка в Донецкой народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, от Горловской администрации поступила информация о повреждении линии 110 кВольт в результате обстрела со стороны ВФУ Поселка шахты Ленина... Поселок шахты Ленина и поселок Победа обесточены", - сообщает представительство в Telegram.Как указывается в сообщении, отключены 36 трансформаторных подстанций и 38 котельных.Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил в Telegram, что в Горловке обесточен ряд социальных объектов, среди них школа и детский сад. "Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1779071727.html
донецкая народная республика
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россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина
22:37 19.03.2022 (обновлено: 22:48 19.03.2022)
 
В ДНР два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: два поселка остались без электричества из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Многоэтажный жилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный жилой дом в ДНР, поврежденный в результате обстрела ВСУ
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два поселка в Донецкой народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной информации, от Горловской администрации поступила информация о повреждении линии 110 кВольт в результате обстрела со стороны ВФУ Поселка шахты Ленина... Поселок шахты Ленина и поселок Победа обесточены", - сообщает представительство в Telegram.
Как указывается в сообщении, отключены 36 трансформаторных подстанций и 38 котельных.
Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил в Telegram, что в Горловке обесточен ряд социальных объектов, среди них школа и детский сад. "Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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