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Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/pomosch-1779043291.html
Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь
Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь - РИА Новости, 19.03.2022
Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь
Добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" при поддержке российских военных доставили гуманитарную помощь в украинское село Стрелечье в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:30
2022-03-19T18:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь артамонов
харьковская область
россия
липецкая область
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" при поддержке российских военных доставили гуманитарную помощь в украинское село Стрелечье в Харьковской области рядом с границей России, рассказал РИА Новости глава организации Сергей Моисеев."Раздаём пациентам местной больницы и детям", - сказал собеседник агентства.По его словам, в больницу привезли одежду, бутилированную воду, продукты питания: тушенку и другие консервы, макаронные изделия, сахар, пряники, шоколад. На переданных в РИА Новости видеокадрах видно, как коробки и пакеты с продуктами выгружают из микроавтобуса с маркировкой Z и заносят в здание больницы.Российские военные оказывают гуманитарную помощь в Харьковской области уже некоторое время, зачастую с риском для жизни. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Харькове националисты обстреляли место выдачи гумпомощи. Ряд районов области, в том числе пригороды и окраины Харькова, уже контролируются российскими военными и взаимодействующим с ними местным народным ополчением.Сотни жителей Харьковской области - в основном старики и женщины с детьми - с помощью российских военных перебрались в соседнюю Липецкую область в РФ, сообщал губернатор этого российского региона Игорь Артамонов. Их расселили в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20220319/gumpomosch-1778964063.html
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778867423.html
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Гуманитарная помощь жителям села Стрелечье в Харьковской области
Жителям села Стрелечье в Харьковской области доставили гуманитарную помощь при поддержке российских военных
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в мире, игорь артамонов, харьковская область, россия, липецкая область
17:30 19.03.2022 (обновлено: 18:41 19.03.2022)
 
Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь

Жителям села в Харьковской области доставили гумпомощь при поддержке российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" при поддержке российских военных доставили гуманитарную помощь в украинское село Стрелечье в Харьковской области рядом с границей России, рассказал РИА Новости глава организации Сергей Моисеев.
"Раздаём пациентам местной больницы и детям", - сказал собеседник агентства.
Жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
Вчера, 00:56
Народная милиция ЛНР привезла первую партию гумпомощи в Рубежное
По его словам, в больницу привезли одежду, бутилированную воду, продукты питания: тушенку и другие консервы, макаронные изделия, сахар, пряники, шоколад. На переданных в РИА Новости видеокадрах видно, как коробки и пакеты с продуктами выгружают из микроавтобуса с маркировкой Z и заносят в здание больницы.
Российские военные оказывают гуманитарную помощь в Харьковской области уже некоторое время, зачастую с риском для жизни. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Харькове националисты обстреляли место выдачи гумпомощи. Ряд районов области, в том числе пригороды и окраины Харькова, уже контролируются российскими военными и взаимодействующим с ними местным народным ополчением.
Сотни жителей Харьковской области - в основном старики и женщины с детьми - с помощью российских военных перебрались в соседнюю Липецкую область в РФ, сообщал губернатор этого российского региона Игорь Артамонов. Их расселили в пунктах временного размещения.
Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жителям Мариуполя не хватает еды и электричества
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь АртамоновХарьковская областьРоссияЛипецкая область
 
 
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