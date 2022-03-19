https://ria.ru/20220319/pomosch-1779043291.html

Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь

Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь - РИА Новости, 19.03.2022

Жителям села в Харьковской области доставили российскую гумпомощь

Добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" при поддержке российских военных доставили гуманитарную помощь в украинское село Стрелечье в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:30

2022-03-19T17:30

2022-03-19T18:41

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Добровольцы из общественной организации "Русь Триединая" при поддержке российских военных доставили гуманитарную помощь в украинское село Стрелечье в Харьковской области рядом с границей России, рассказал РИА Новости глава организации Сергей Моисеев."Раздаём пациентам местной больницы и детям", - сказал собеседник агентства.По его словам, в больницу привезли одежду, бутилированную воду, продукты питания: тушенку и другие консервы, макаронные изделия, сахар, пряники, шоколад. На переданных в РИА Новости видеокадрах видно, как коробки и пакеты с продуктами выгружают из микроавтобуса с маркировкой Z и заносят в здание больницы.Российские военные оказывают гуманитарную помощь в Харьковской области уже некоторое время, зачастую с риском для жизни. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в Харькове националисты обстреляли место выдачи гумпомощи. Ряд районов области, в том числе пригороды и окраины Харькова, уже контролируются российскими военными и взаимодействующим с ними местным народным ополчением.Сотни жителей Харьковской области - в основном старики и женщины с детьми - с помощью российских военных перебрались в соседнюю Липецкую область в РФ, сообщал губернатор этого российского региона Игорь Артамонов. Их расселили в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20220319/gumpomosch-1778964063.html

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778867423.html

харьковская область

россия

липецкая область

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Гуманитарная помощь жителям села Стрелечье в Харьковской области Жителям села Стрелечье в Харьковской области доставили гуманитарную помощь при поддержке российских военных 2022-03-19T17:30 true PT0M48S

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Дарья Буймова

в мире, игорь артамонов, харьковская область, россия, липецкая область