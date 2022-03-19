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ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:08
2022-03-19T06:08
2022-03-19T13:00
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НОВОТРОИЦКОЕ (Донецкая обл), 19 мар — РИА Новости. Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из очевидцев.Украинские военные повсеместно взрывают мосты, пытаясь задержать наступление российской армии и военных ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/doma-1778968012.html
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Очевидец о взрыве моста на трассе Донецк-Мариуполь
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости очевидец
2022-03-19T06:08
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
06:08 19.03.2022 (обновлено: 13:00 19.03.2022)
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец
Очевидец: украинские военные при отступлении подорвали мост и повредили жилые дома