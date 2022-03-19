https://ria.ru/20220319/podryv-1778971047.html

ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец

ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец

Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:08

2022-03-19T06:08

2022-03-19T13:00

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НОВОТРОИЦКОЕ (Донецкая обл), 19 мар — РИА Новости. Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из очевидцев.Украинские военные повсеместно взрывают мосты, пытаясь задержать наступление российской армии и военных ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/doma-1778968012.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец о взрыве моста на трассе Донецк-Мариуполь Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости очевидец 2022-03-19T06:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины