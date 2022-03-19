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ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец - РИА Новости, 19.03.2022
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ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:08
2022-03-19T13:00
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
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НОВОТРОИЦКОЕ (Донецкая обл), 19 мар — РИА Новости. Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из очевидцев.Украинские военные повсеместно взрывают мосты, пытаясь задержать наступление российской армии и военных ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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Очевидец о взрыве моста на трассе Донецк-Мариуполь
Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости очевидец
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
06:08 19.03.2022 (обновлено: 13:00 19.03.2022)
 
ВСУ при подрыве моста повредили жилые дома, рассказал очевидец

Очевидец: украинские военные при отступлении подорвали мост и повредили жилые дома

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НОВОТРОИЦКОЕ (Донецкая обл), 19 мар — РИА Новости. Украинские военные при отступлении взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, не предупредив местных жителей и повредив их дома, рассказал РИА Новости один из очевидцев.

"Часов в девять вечера взорвали. Тут волна, вы знаете какая. Вроде там тротила было заложено до полутонны. Дома пострадали", — сказал собеседник агентства.

Украинские военные повсеместно взрывают мосты, пытаясь задержать наступление российской армии и военных ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Житель Ольгинки о том, как солдаты ВСУ прикрывались домами мирных жителей и грабили их - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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