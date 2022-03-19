https://ria.ru/20220319/podderzhka-1779075697.html

В Бейруте рассказали об отношении ливанцев к спецоперации России

В Бейруте рассказали об отношении ливанцев к спецоперации России - РИА Новости, 19.03.2022

В Бейруте рассказали об отношении ливанцев к спецоперации России

Большинство ливанцев не разделяют позицию МИД Ливана, осуждающую действия России на Украине. Граждане стран Ближнего Востока прекрасно понимают, как США и НАТО... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T22:25

2022-03-19T22:25

2022-03-19T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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сирия

сша

вооруженные силы рф

нато

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НАБАТИЯ, 19 мар - РИА Новости. Большинство ливанцев не разделяют позицию МИД Ливана, осуждающую действия России на Украине. Граждане стран Ближнего Востока прекрасно понимают, как США и НАТО умеют разжигать войны на свое усмотрение, рассказал РИА Новости председатель Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов Асаад Дия.В городе Набатия в Южном Ливане по инициативе Ассамблеи Российско-ливанских деловых кругов был организован ряд мероприятий в поддержку России и специальной операции по денацификации на Украине."Я могу подтвердить, что большинство ливанцев против этой позиции (МИД Ливана). Часть граждан не говорят о своей позиции так как у них дети учатся на Украине например. Но по политическим соображениям мы все поддерживаем решение России. Потому что мы в Ливане, в Сирии и на Ближнем Востоке в целом страдали уже от действий США и НАТО. Они всегда находили предлоги, чтобы просто начинать войны. При этом мы знаем, что Россия никогда не начинала войны, она всегда их заканчивала. Эта позиция у нас в крови", - сказал он.Так же в субботу члены Ассамблеи российско-ливанских деловых кругов организовали общественно-политический митинг с выступлением известных общественных деятелей и представителей Ассамблеи.Выступающие выразили свою солидарность с позицией России, заявив, что официальная позиция МИД Ливана, осудившая специальную операцию на Украине, не соответствует мнению и позиции большинства ливанцев.Ливанский МИД 24 февраля опубликовал заявление с осуждением действий России на Украине, назвав их "вторжением", и призвал Москву немедленно прекратить боевые действия. В субботу министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб заявил в интервью газете "Нида аль-Ватан", что Ливан выступает за соблюдение базовых принципов международного права в украинском кризисе. Заявление ливанского внешнеполитического ведомства осудили представители ливанской диаспоры в Москве, крупнейшая христианская партия страны "Свободное патриотическое движение". А министр труда Ливана в свою очередь заявил, что заявленная позиция не была согласована с правительством.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/protesty-1779064046.html

https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html

https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, сирия, сша, вооруженные силы рф, нато, мид ливана, ливан