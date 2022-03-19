https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

Как путешествие Петра I за границу изменило судьбу Петербурга и России

Как путешествие Петра I за границу изменило судьбу Петербурга и России - РИА Новости, 19.03.2022

Как путешествие Петра I за границу изменило судьбу Петербурга и России

Сегодня исполняется 325 лет со дня начала Великого посольства – дипломатической миссии Петра I в страны Западной Европы. О том, как русского царя встретили на... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:00

2022-03-19T10:00

2022-03-19T10:00

морская держава

морская держава

петр i

россия

европа

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сегодня исполняется 325 лет со дня начала Великого посольства – дипломатической миссии Петра I в страны Западной Европы. О том, как русского царя встретили на чужбине, что для него на самом деле значило кораблестроение, а также какие обстоятельства могли помешать созданию Петербурга, рассказал РИА Новости Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН."Дикий европеец"Петр I отправился в Великое посольство инкогнито, в качестве урядника Преображенского полка Петра Михайлова. По словам Евгения Анисимова, царь хотел избежать утомительных встреч, торжественных мероприятий и всего, что как-то связано с ведением протокола. Однако молодой государь недостаточно хорошо вжился в роль младшего командира и требовал к себе большого внимания и почтенного отношения, как и полагается настоящему правителю. Иногда это вызывало недопонимание принимающих сторон.Неумело играл свою роль не только молодой император – его подданные тоже неоднократно проваливали спектакль. Один из таких случаев упомянул дипломат Иоганн-Вильгельм Хойш в донесении немецкому епископу Эрнесту-Августу. Это произошло в мае 1697 года, во время пребывания Великого посольства в Кенигсберге."Царь сохраняет инкогнито, о нем известно, что он совершает морские прогулки и вчера осматривал находящуюся на берегу крепость, причем хотел быть то в начале, то в конце, так чтобы люди не выделяли его. Его людям запрещено говорить о нем, они говорят, что царь в Москве. При этом замечено, что за столом остальные то и дело выказывают ему особое подчинение. На днях, когда пили за здоровье из больших бокалов и один из знатных не допил до дна, то царь схватил стакан и выплеснул ему остаток в лицо. Тот вскочил, упал на пол и бросился целовать царю ноги. Больше всего он любит оружие и фейерверки, на днях в его честь будет устроен последний", – писал Хойш.Да, Петр I не блистал хорошими манерами и безупречным воспитанием, однако он и без того буквально с первого взгляда располагал к себе и всю европейскую знать, и простых людей. По словам Евгения Анисимова, на то было несколько причин."Понимаете, это было удивительное зрелище. В скучную, однообразную жизнь Европы вдруг врывался такой необыкновенный симпатичный варвар, сморкающийся в скатерти, но умный и живой! К тому же он заявлял о своей приверженности европейской культуре, он называл себя европейцем и вслух мечтал, как сделает Россию европейской страной. Петр всегда исходил из идеи, что наш мир – это Европа и надо у нее учиться, это льстило европейцам. Кроме того, большую роль сыграл его искренний, глубокий, живой интерес, который он проявлял ко всему, на что обращал внимание. От него были в восторге разные специалисты и мастера. В дальнейшем они охотно откликались на его призывы и приезжали на работу в Россию – страну богатую и перспективную. Поэтому Петру все его грубости прощались", – пояснил историк.Англия и кораблиКонечно же, колоссальный интерес молодой государь проявлял к кораблестроению. Евгений Анисимов рассказал, что корабль для Петра был реальным воплощением человеческих и естественно-научных знаний для борьбы с хаосом. Петр строил Россию как корабль.По словам историка, Петр очень трепетно подбирал корабелов, у которых учился. Например, голландские мастера ему не нравились, поскольку они строили корабли "как придется", каждый по-своему. А вот английский флот пришелся русскому царю по душе, потому что англичане выпускали корабли целыми сериями и строго по чертежам.В Англии Петра покорило не только кораблестроение. Царь просто влюбился в рациональное устройство жизни этих людей, отметил Анисимов. Ему понравилось абсолютно все, а особый восторг вызывала грамотная организации быта и ироничное отношение англичан к себе и миру."Все это его очень влекло, он даже писал, что Англия – это самая прекрасная, самая обаятельная страна в мире, где он хотел бы жить, и что он очень хотел бы быть английским адмиралом. В дальнейшем этот английский след проявлялся в том, что Петр приглашал в Россию разных английских мастеров и всячески старался дружить с англичанами. Да, это все плохо закончилось – с Англией связи были порваны, но это другой разговор. Важно то, что и музеи, и театры, и все, что император увидел и узнал там, оставило у него необыкновенную любовь к Англии", – рассказал Анисимов.Счастливая звезда Петра IПетр всегда смело заявлял о своих желаниях и никогда не останавливался на половине пути к своим целям. Во время Великого посольства, в том числе из-за такого сильного стремления, император несколько раз попадал в ситуации, которые могли стоить ему жизни, а России – ее истории. Евгений Анисимов рассказал о некоторых из них.Во время визита в Голландию молодой царь заинтересовался устройством мельницы. По словам историка, Петра так сильно заворожили двигающиеся, скрипящие и бесконечно поворачивающиеся механизмы и колеса, что он ухватился за одно из них и его потащило вверх. В тот день российского правителя спас местный мельник, который не посчитался ни с чином, ни с титулом российского государя, а просто сорвал его с этого колеса.Второй эпизод случился в мае 1698 года, когда Великое посольство возвращалось из Голландии. Историк рассказал о страшном шторме, в который попали царь и его свита. Они очень долго не могли причалить к берегу, но Петр, кажется, совершенно лишенный чувства страха, сказал тогда: "Вы где-нибудь слышали, чтобы русский царь утонул в Северном море? Такого не может быть!".По словам Анисимова, судьба хранила русского императора, несмотря на то что он всегда рисковал. Он забирался на самые высокие мачты, самостоятельно стрелял из пушек, которые часто разрывались, плавал на яхте в одиночку, в первых рядах шел с военными на осаду крепостей и с ними же скрывался в окопах, однако всегда ему сопутствовала счастливая звезда.Цели оправдали средстваВеликое посольство стало масштабной экскурсией для любознательного царя за казенный счет. Оно преследовало две цели, подчеркнул историк. Первая заключалась в создании антитурецкого союза для завоевания выхода к Черному морю, а вторая была образовательной: Петра всегда манила Европа. После многочисленных бесед с иностранцами, которые приезжали в Россию, молодому правителю очень хотелось собственными глазами посмотреть, как Европа на самом деле выглядит и что собой представляет.И хотя внешнеполитические успехи этой дипломатической миссии были ничтожно малы, однако именно в тот промежуток времени русскому царю удалось ответить на свой главный вопрос, считает Анисимов."Петр всегда задавался одним и тем же вопросом: "Почему они так хорошо живут, не имея даже в достатке земли, а у нас богатства, просторы, а мы бедны?" И он понял несколько важных вещей. Самое важное – что нужно работать. Нужно много трудиться, учиться, нельзя лениться. Идея труда как основа благополучия человека навсегда была усвоена Петром за границей. И вторая идея: источником процветания в России будет не парламентаризм, не демократия, а его просвещенная самодержавная воля! Только это приведет страну к успеху!", – резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20220208/ran-1771560243.html

россия

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

морская держава, петр i, россия, европа