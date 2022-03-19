https://ria.ru/20220319/pensii-1779046104.html
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента - РИА Новости, 19.03.2022
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента
В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:59
2022-03-19T17:59
2022-03-19T21:19
общество
михаил мишустин
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779046342_352:0:3071:1529_1920x0_80_0_0_7bd8af12d856c80cc3f78e7689f901f0.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год."Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде.Как разъяснили в ведомстве, получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.В Минтруде добавили, что занимаются поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.В среду Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, а также зарплат в бюджетной сфере. Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.В начале марта президент также подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html
https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779046342_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ba2db54af0a8bb9aea8bd9269c6d35f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
17:59 19.03.2022 (обновлено: 21:19 19.03.2022)
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год.
"Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде
.
Как разъяснили в ведомстве, получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
В Минтруде добавили, что занимаются поручением председателя правительства Михаила Мишустина
проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.
В среду Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, а также зарплат в бюджетной сфере. Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.
Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов
, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.
В начале марта президент также подписал закон
о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.