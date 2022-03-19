https://ria.ru/20220319/pensii-1779046104.html

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента - РИА Новости, 19.03.2022

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6 процента

В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:59

2022-03-19T17:59

2022-03-19T21:19

общество

михаил мишустин

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год."Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в Минтруде.Как разъяснили в ведомстве, получатели социальных пенсий — это граждане, у которых недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.В Минтруде добавили, что занимаются поручением председателя правительства Михаила Мишустина проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.В среду Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время власти примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, а также зарплат в бюджетной сфере. Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.В начале марта президент также подписал закон о предоставлении правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

общество, михаил мишустин, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)