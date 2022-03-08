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Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:36
2022-03-08T16:40
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.
https://ria.ru/20220301/sotspodderzhka-1775890550.html
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россия, владимир путин
16:36 08.03.2022 (обновлено: 16:40 08.03.2022)
 
Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии

Президент Путин подписал закон, дающий право правительству оперативно повышать пенсии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.
Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.
Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.
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РоссияВладимир Путин
 
 
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