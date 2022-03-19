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Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире - РИА Новости, 19.03.2022
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Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире
Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире - РИА Новости, 19.03.2022
Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире
У России много надежных партнеров, не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Африки, это огромный перспективный рынок, РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:29
2022-03-19T15:57
россия
африка
дмитрий медведев
совет безопасности оон
азия
юго-восточная азия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России много надежных партнеров, не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Африки, это огромный перспективный рынок, не раздираемый противоречиями, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."У России много надежных партнеров не только на пространстве бывшего Союза, но и в Китае, в Юго-Восточной Азии, в странах Африки. Это огромный, перспективный рынок. При этом – не раздираемый такими противоречиями, как в Европе", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны."У нас есть все возможности для собственного развития", - добавил он.Он рассказал, как ему попалась на глаза ироничная картинка, которую выложил в соцсети представитель китайского МИДа: карта мирового сообщества в представлении западных политиков - без России, Китая, Африки, Азии."Крохотные островки в безбрежном океане. Наглядно. Можно сколько угодно провозглашать себя "золотым миллиардом" - но на Земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота. Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует – большой вопрос", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
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россия, африка, дмитрий медведев, совет безопасности оон, азия, юго-восточная азия
15:29 19.03.2022 (обновлено: 15:57 19.03.2022)
 
Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире

Медведев: у России много надежных партнеров, в том числе в странах ЮВА и Африки

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России много надежных партнеров, не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Африки, это огромный перспективный рынок, не раздираемый противоречиями, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
России много надежных партнеров не только на пространстве бывшего Союза, но и в Китае, в Юго-Восточной Азии, в странах Африки. Это огромный, перспективный рынок. При этом – не раздираемый такими противоречиями, как в Европе", - написал он в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
15:18
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
Медведев подчеркнул, что плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны.
"У нас есть все возможности для собственного развития", - добавил он.
Он рассказал, как ему попалась на глаза ироничная картинка, которую выложил в соцсети представитель китайского МИДа: карта мирового сообщества в представлении западных политиков - без России, Китая, Африки, Азии.
"Крохотные островки в безбрежном океане. Наглядно. Можно сколько угодно провозглашать себя "золотым миллиардом" - но на Земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота. Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует – большой вопрос", - заявил Медведев.
Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:00
Юрий Пилипсон: конфронтация с Европой – не наш выбор
 
РоссияАфрикаДмитрий МедведевСовет Безопасности ООНАзияЮго-Восточная Азия
 
 
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