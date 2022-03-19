https://ria.ru/20220319/partnery-1779026963.html

Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире

Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире - РИА Новости, 19.03.2022

Медведев заявил о большом числе надежных партнеров России в мире

У России много надежных партнеров, не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Африки, это огромный перспективный рынок, РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:29

2022-03-19T15:29

2022-03-19T15:57

россия

африка

дмитрий медведев

совет безопасности оон

азия

юго-восточная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_14e2d0040c1b3f91586b7f5f96f6266a.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. У России много надежных партнеров, не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Африки, это огромный перспективный рынок, не раздираемый противоречиями, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."У России много надежных партнеров не только на пространстве бывшего Союза, но и в Китае, в Юго-Восточной Азии, в странах Африки. Это огромный, перспективный рынок. При этом – не раздираемый такими противоречиями, как в Европе", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны."У нас есть все возможности для собственного развития", - добавил он.Он рассказал, как ему попалась на глаза ироничная картинка, которую выложил в соцсети представитель китайского МИДа: карта мирового сообщества в представлении западных политиков - без России, Китая, Африки, Азии."Крохотные островки в безбрежном океане. Наглядно. Можно сколько угодно провозглашать себя "золотым миллиардом" - но на Земном шаре население в разы больше, а металлы есть куда дороже золота. Мы их, кстати, тоже добываем. И кто кого сейчас изолирует – большой вопрос", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html

https://ria.ru/20220316/pilipson-1778328824.html

россия

африка

азия

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, дмитрий медведев, совет безопасности оон, азия, юго-восточная азия