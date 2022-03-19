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Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220319/oneweb-1779000101.html
Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса"
Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.03.2022
Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса"
Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, заявил гендиректор российской госкоропорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:35
2022-03-19T12:51
наука
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
oneweb
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, заявил гендиректор российской госкоропорации Дмитрий Рогозин."Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесен компании OneWeb, потому что она теперь разорится", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс"."Специалисты знают, что OneWeb все, не будет больше никакого OneWeb'а", - добавил он.Рогозин рассказал, что "не будет больше никаких коммерческих заказчиков", так как у "Роскосмоса" достаточно работы в интересах России.Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что на изначально построенных под OneWeb ракетах будут выведены спутники частных российских компаний, и пояснил, что это удастся сделать практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их "Роскосмос" не будет.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, oneweb
12:35 19.03.2022 (обновлено: 12:51 19.03.2022)
 
Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса"

Рогозин: OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ей ракеты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, заявил гендиректор российской госкоропорации Дмитрий Рогозин.
"Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесен компании OneWeb, потому что она теперь разорится", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".
"Специалисты знают, что OneWeb все, не будет больше никакого OneWeb'а", - добавил он.
Рогозин рассказал, что "не будет больше никаких коммерческих заказчиков", так как у "Роскосмоса" достаточно работы в интересах России.
Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что на изначально построенных под OneWeb ракетах будут выведены спутники частных российских компаний, и пояснил, что это удастся сделать практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их "Роскосмос" не будет.
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях.
GPS-трекер - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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США могут отключить Россию от GPS, заявил Рогозин
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияРоскосмосДмитрий РогозинOneWeb
 
 
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