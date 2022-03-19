https://ria.ru/20220319/oneweb-1779000101.html

Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса"

Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.03.2022

Рогозин заявил, что OneWeb может разориться из-за "Роскосмоса"

Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, заявил гендиректор российской госкоропорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:35

2022-03-19T12:35

2022-03-19T12:51

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россия

роскосмос

дмитрий рогозин

oneweb

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Компания OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять им ракеты, заявил гендиректор российской госкоропорации Дмитрий Рогозин."Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесен компании OneWeb, потому что она теперь разорится", - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс"."Специалисты знают, что OneWeb все, не будет больше никакого OneWeb'а", - добавил он.Рогозин рассказал, что "не будет больше никаких коммерческих заказчиков", так как у "Роскосмоса" достаточно работы в интересах России.Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что на изначально построенных под OneWeb ракетах будут выведены спутники частных российских компаний, и пояснил, что это удастся сделать практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их "Роскосмос" не будет.Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/gps-1778998982.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, oneweb