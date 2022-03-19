21:19 19.03.2022 (обновлено: 22:18 19.03.2022)
Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы
Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы, но был задержан силовиками
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в правоохранительные органы вечером в субботу поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в финансово-кредитную организацию по адресу: улица Липецкая 2, и угрожая жизни и здоровью граждан, потребовал деньги. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по данному адресу находится отделение "Сбербанка".
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"Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах позже сообщил, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.
В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что инцидент произошёл в его офисе: никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были.
"Сегодня днём в одном из столичных офисов банка неизвестный гражданин стал вести себя неадекватно. Работники Сбербанка незамедлительно сообщили о происшествии в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Офис продолжил работу в штатном режиме. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского банка Сбербанка.
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