https://ria.ru/20220319/ograblenie-1779067980.html

Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы

Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы - РИА Новости, 19.03.2022

Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы

Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:19

2022-03-19T21:19

2022-03-19T22:18

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сбербанк россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в правоохранительные органы вечером в субботу поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в финансово-кредитную организацию по адресу: улица Липецкая 2, и угрожая жизни и здоровью граждан, потребовал деньги. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по данному адресу находится отделение "Сбербанка"."Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах позже сообщил, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что инцидент произошёл в его офисе: никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были."Сегодня днём в одном из столичных офисов банка неизвестный гражданин стал вести себя неадекватно. Работники Сбербанка незамедлительно сообщили о происшествии в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Офис продолжил работу в штатном режиме. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского банка Сбербанка.

https://ria.ru/20211226/politsiya-1765528153.html

https://ria.ru/20220131/granata-1770309493.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии