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Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы - РИА Новости, 19.03.2022
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Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы
Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы - РИА Новости, 19.03.2022
Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы
Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:19
2022-03-19T22:18
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сбербанк россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в правоохранительные органы вечером в субботу поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в финансово-кредитную организацию по адресу: улица Липецкая 2, и угрожая жизни и здоровью граждан, потребовал деньги. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по данному адресу находится отделение "Сбербанка"."Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве.Источник РИА Новости в правоохранительных органах позже сообщил, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что инцидент произошёл в его офисе: никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были."Сегодня днём в одном из столичных офисов банка неизвестный гражданин стал вести себя неадекватно. Работники Сбербанка незамедлительно сообщили о происшествии в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Офис продолжил работу в штатном режиме. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского банка Сбербанка.
https://ria.ru/20211226/politsiya-1765528153.html
https://ria.ru/20220131/granata-1770309493.html
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сбербанк россии
21:19 19.03.2022 (обновлено: 22:18 19.03.2022)
 
Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы

Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк на юге Москвы, но был задержан силовиками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина ворвался в банк, предварительно, с муляжом гранаты, и пытался совершить ограбление, однако был задержан силовиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в правоохранительные органы вечером в субботу поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в финансово-кредитную организацию по адресу: улица Липецкая 2, и угрожая жизни и здоровью граждан, потребовал деньги. Согласно сервису "Яндекс.Карты", по данному адресу находится отделение "Сбербанка".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 11:44
В Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с муляжом гранаты
"Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали в ведомстве.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах позже сообщил, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.
В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что инцидент произошёл в его офисе: никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были.
"Сегодня днём в одном из столичных офисов банка неизвестный гражданин стал вести себя неадекватно. Работники Сбербанка незамедлительно сообщили о происшествии в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Офис продолжил работу в штатном режиме. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, денежные средства похищены не были", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского банка Сбербанка.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 14:19
В аэропорту Пулково обнаружили муляж гранаты
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сбербанк России
 
 
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