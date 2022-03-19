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Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779070036.html
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:43
2022-03-19T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. В результате обстрела повреждено зернохранилище, из которого высыпалось 20 тонн зерна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
21:43 19.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов

Штаб теробороны ДНР: украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание в Донецке, поврежденное в результате обстрела
Здание в Донецке, поврежденное в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание в Донецке, поврежденное в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. В результате обстрела повреждено зернохранилище, из которого высыпалось 20 тонн зерна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
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