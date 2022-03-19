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Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:43
2022-03-19T21:43
2022-03-19T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. В результате обстрела повреждено зернохранилище, из которого высыпалось 20 тонн зерна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов
Штаб теробороны ДНР: украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов