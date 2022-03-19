https://ria.ru/20220319/obstrel-1779070036.html

Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов

Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов

Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:43

2022-03-19T21:43

2022-03-19T21:43

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, повреждено зернохранилище, высыпалось 20 тонн зерна, никто не пострадал, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. В результате обстрела повреждено зернохранилище, из которого высыпалось 20 тонн зерна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777222780.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины