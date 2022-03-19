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Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:51

2022-03-19T18:51

2022-03-19T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:20 (совпадает с мск) населенный пункт Победа – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220318/depo-1778851834.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф