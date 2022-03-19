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Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779051403.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:51
2022-03-19T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:20 (совпадает с мск) населенный пункт Победа – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
18:51 19.03.2022
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Луганскому пять снарядов калибром 152 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Луганское Донецкой области
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Луганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Луганское Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:20 (совпадает с мск) населенный пункт Победа – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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