https://ria.ru/20220319/obstrel-1779051403.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:51
2022-03-19T18:51
2022-03-19T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148995/53/1489955346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f8d2952f3acd4d28af50c76bb303ed.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Луганское в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:20 (совпадает с мск) населенный пункт Победа – населенный пункт Луганское: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220318/depo-1778851834.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148995/53/1489955346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90893b6211d18c807caa735fb191e309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Луганскому пять снарядов калибром 152 мм