https://ria.ru/20220319/obstrel-1779044172.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:36

2022-03-19T17:36

2022-03-19T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778388643_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_52211cea17097708c0db414691f57fdc.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: произведено 5 выстрелов из танка; 16.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров; 16.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/miting-1779044653.html

https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина