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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779044172.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T17:36
2022-03-19T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: произведено 5 выстрелов из танка; 16.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров; 16.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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в мире, днр, украина
17:36 19.03.2022 (обновлено: 17:48 19.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили о трех обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Народная милиция ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: произведено 5 выстрелов из танка; 16.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров; 16.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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