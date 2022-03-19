17:36 19.03.2022 (обновлено: 17:48 19.03.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили о трех обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ
Народная милиция ДНР в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли населенные пункты Сигнальное, Горловка и Еленовка в Донецкой народной республике, в том числе выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: произведено 5 выстрелов из танка; 16.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров; 16.55 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.