15:23 19.03.2022 (обновлено: 15:35 19.03.2022)
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми прячется в подвале дома от обстрела ВСУ поселка шахты имени Гагарина в Горловке
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14.25 со стороны населенного пункта Ленинское.
Ранее в ДНР был зафиксирован обстрел города с применением шести мин калибром 120 миллиметров.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.