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Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/obstrel-1779025404.html
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:23
2022-03-19T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
луганская народная республика
зайцево
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14.25 со стороны населенного пункта Ленинское.Ранее в ДНР был зафиксирован обстрел города с применением шести мин калибром 120 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
донецкая народная республика
горловка
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, луганская народная республика, зайцево
15:23 19.03.2022 (обновлено: 15:35 19.03.2022)
 
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь мин калибром 120 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми прячется в подвале дома от обстрела ВСУ поселка шахты имени Гагарина в Горловке
Женщина с детьми прячется в подвале дома от обстрела ВСУ поселка шахты имени Гагарина в Горловке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14.25 со стороны населенного пункта Ленинское.
Ранее в ДНР был зафиксирован обстрел города с применением шести мин калибром 120 миллиметров.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЗайцево
 
 
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