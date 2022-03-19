https://ria.ru/20220319/obstrel-1779025404.html

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.03.2022

Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:23

2022-03-19T15:23

2022-03-19T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

луганская народная республика

зайцево

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, обстрел был зафиксирован в 14.25 со стороны населенного пункта Ленинское.Ранее в ДНР был зафиксирован обстрел города с применением шести мин калибром 120 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

донецкая народная республика

горловка

луганская народная республика

зайцево

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, луганская народная республика, зайцево