https://ria.ru/20220319/obstrel-1778998016.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 19.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 11.50 обстреляли Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:16
2022-03-19T12:16
2022-03-19T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 обстреляли Петровский район города Донецка в Донецкой народной республике, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:50 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/statistika-1778993686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
12:16 19.03.2022 (обновлено: 13:27 19.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка минами калибра 120 миллиметров