https://ria.ru/20220319/norvegiya-1778993894.html
В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета
В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета - РИА Новости, 19.03.2022
В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета
Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны, сообщила газета Verdens Gang. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:36
2022-03-19T11:36
2022-03-19T11:37
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны, сообщила газета Verdens Gang."К сожалению, подтверждено, что все четыре человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Насколько известно полиции, все четверо имеют американское гражданство", - приводит газета слова операционного менеджера полиции округа Нурланн Ивара Нильссона.Потерпевший крушение самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходящих на севере Норвегии. Портал пишет, что спасательные группы следуют к месту крушения.Ранее в США подтвердили информацию о крушении военного самолета на севере Норвегии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/norvegiya-1778491189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, нато, сша
11:36 19.03.2022 (обновлено: 11:37 19.03.2022)
В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета
В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского военного самолета