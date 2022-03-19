https://ria.ru/20220319/norvegiya-1778993894.html

В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета

В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета - РИА Новости, 19.03.2022

В Норвегии подтвердили гибель экипажа разбившегося американского самолета

Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны, сообщила газета Verdens Gang. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:36

2022-03-19T11:36

2022-03-19T11:37

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норвегия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа военного самолета США, разбившегося в округе Нурланн на северо-западе страны, сообщила газета Verdens Gang."К сожалению, подтверждено, что все четыре человека, находившиеся на борту самолета, погибли. Насколько известно полиции, все четверо имеют американское гражданство", - приводит газета слова операционного менеджера полиции округа Нурланн Ивара Нильссона.Потерпевший крушение самолет принимал участие в учениях НАТО Cold Response, проходящих на севере Норвегии. Портал пишет, что спасательные группы следуют к месту крушения.Ранее в США подтвердили информацию о крушении военного самолета на севере Норвегии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/norvegiya-1778491189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, норвегия, нато, сша