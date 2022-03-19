https://ria.ru/20220319/neytralitet-1778972385.html

Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины

Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины - РИА Новости, 19.03.2022

Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины

Крымский политолог Денис Батурин считает, что самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких российских военных баз. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T07:03

2022-03-19T07:03

2022-03-19T07:29

в мире

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россия

франция

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вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин считает, что самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких российских военных баз.По его словам, к вопросу гарантий безопасности нейтрального статуса Киева проявляют интерес Франция и Турция, в то время как украинские власти хотят включить в этот процесс также США и Великобританию."При этом не исключено, что последние под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают оказание помощи в виде поставок оружия", — подчеркнул политолог.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, франция, киев, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, симферополь