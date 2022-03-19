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Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины - РИА Новости, 19.03.2022
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Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины
Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины - РИА Новости, 19.03.2022
Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины
Крымский политолог Денис Батурин считает, что самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких российских военных баз. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:03
2022-03-19T07:29
в мире
владимир путин
россия
франция
киев
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин считает, что самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких российских военных баз.По его словам, к вопросу гарантий безопасности нейтрального статуса Киева проявляют интерес Франция и Турция, в то время как украинские власти хотят включить в этот процесс также США и Великобританию."При этом не исключено, что последние под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают оказание помощи в виде поставок оружия", — подчеркнул политолог.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, киев, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым, симферополь
07:03 19.03.2022 (обновлено: 07:29 19.03.2022)
 
Крымский политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины

Политолог Батурин: нейтралитет Украины могли бы гарантировать российские военные базы

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Крымский политолог Денис Батурин считает, что самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких российских военных баз.

"Вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий ее безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе. С мой точки зрения, самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России", — сказал РИА Новости Батурин.

По его словам, к вопросу гарантий безопасности нейтрального статуса Киева проявляют интерес Франция и Турция, в то время как украинские власти хотят включить в этот процесс также США и Великобританию.
"При этом не исключено, что последние под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают оказание помощи в виде поставок оружия", — подчеркнул политолог.
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На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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