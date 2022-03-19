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Лавров оценил планы США по замене российской нефти - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Лавров оценил планы США по замене российской нефти - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров,... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:12
2022-03-19T15:46
сергей лавров
санкции в отношении россии
иран
венесуэла
опек
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя желание США заменить нефть из России."Бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, к Эмиратам, к Катару - и по нефти, и по газу - все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла, и Иран, четко говорят: "Когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
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иран
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сергей лавров, санкции в отношении россии, иран, венесуэла, опек
15:12 19.03.2022 (обновлено: 15:46 19.03.2022)
 
Лавров оценил планы США по замене российской нефти

Глава МИД Лавров: Иран и Венесуэла поддерживают формат ОПЕК+ по вопросам квот нефти

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя желание США заменить нефть из России.
"Бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, к Эмиратам, к Катару - и по нефти, и по газу - все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла, и Иран, четко говорят: "Когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 04:44
СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС
 
Сергей ЛавровСанкции в отношении РоссииИранВенесуэлаОПЕК
 
 
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