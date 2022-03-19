https://ria.ru/20220319/neft-1779023061.html

Лавров оценил планы США по замене российской нефти

Лавров оценил планы США по замене российской нефти - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров оценил планы США по замене российской нефти

Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:12

2022-03-19T15:12

2022-03-19T15:46

сергей лавров

санкции в отношении россии

иран

венесуэла

опек

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя желание США заменить нефть из России."Бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, к Эмиратам, к Катару - и по нефти, и по газу - все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла, и Иран, четко говорят: "Когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".

https://ria.ru/20220317/neft-1778579720.html

иран

венесуэла

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, санкции в отношении россии, иран, венесуэла, опек