https://ria.ru/20220319/neft-1779023061.html
Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Лавров оценил планы США по замене российской нефти - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров,... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:12
2022-03-19T15:12
2022-03-19T15:46
сергей лавров
санкции в отношении россии
иран
венесуэла
опек
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Иран и Венесуэла придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовывать квоты для каждого участника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя желание США заменить нефть из России."Бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, к Эмиратам, к Катару - и по нефти, и по газу - все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла, и Иран, четко говорят: "Когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
https://ria.ru/20220317/neft-1778579720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, санкции в отношении россии, иран, венесуэла, опек
15:12 19.03.2022 (обновлено: 15:46 19.03.2022)
Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Глава МИД Лавров: Иран и Венесуэла поддерживают формат ОПЕК+ по вопросам квот нефти