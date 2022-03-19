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Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии - РИА Новости, 19.03.2022
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Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии
Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии - РИА Новости, 19.03.2022
Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии
Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T01:47
2022-03-19T01:47
россия
сербия
газпром нефть
совет ес
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
александр вучич
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской "Газпром нефти", заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV PRVA.В среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть."Мы должны заниматься тем, будут ли у нас химические вещества, которые используем в НПЗ, так как его мажоритарный владелец — Россия. В 2008 году мы НИС продали "Газпром нефти", которая находится в государственной собственности. Мы импортируем сырую нефть, из 20 тысяч тонн мы производим 10 тысяч тонн дизеля, 3,7 тысячи тонны бензина, но для этого нужны запасные части, химические вещества, и по этому решению Совета ЕС не сможем их ввозить, возможно, уже от 15 мая", — уточнил сербский президент.По его словам, власти Сербии пока стараются заполнять нефтью все имеющие хранилища в стране.
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россия, сербия, газпром нефть, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, александр вучич
01:47 19.03.2022
 
Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии

Вучич: новые санкции ЕС против России запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для нее

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской "Газпром нефти", заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV PRVA.
В среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.

"Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы. Сегодня люди из моего кабинета провели видеоконференцию с партнерами из ЕС. И это не касается только импорта нефти, своей нефти у нас нет... Это касается и поставок химикатов, которые нужны для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ Панчево — ред.). Мы на это больше не имеем права, потому что компания (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти" — ред.) находится преимущественно в российской собственности", — заявил Вучич.

"Мы должны заниматься тем, будут ли у нас химические вещества, которые используем в НПЗ, так как его мажоритарный владелец — Россия. В 2008 году мы НИС продали "Газпром нефти", которая находится в государственной собственности. Мы импортируем сырую нефть, из 20 тысяч тонн мы производим 10 тысяч тонн дизеля, 3,7 тысячи тонны бензина, но для этого нужны запасные части, химические вещества, и по этому решению Совета ЕС не сможем их ввозить, возможно, уже от 15 мая", — уточнил сербский президент.
По его словам, власти Сербии пока стараются заполнять нефтью все имеющие хранилища в стране.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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РоссияСербияГазпром нефтьСовет ЕСЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреАлександр Вучич
 
 
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