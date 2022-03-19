https://ria.ru/20220319/neft-1778965769.html

Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии

Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии - РИА Новости, 19.03.2022

Вучич: новые энергетические санкции ЕС бьют не по России, а по Сербии

Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T01:47

2022-03-19T01:47

2022-03-19T01:47

россия

сербия

газпром нефть

совет ес

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

александр вучич

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БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской "Газпром нефти", заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV PRVA.В среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть."Мы должны заниматься тем, будут ли у нас химические вещества, которые используем в НПЗ, так как его мажоритарный владелец — Россия. В 2008 году мы НИС продали "Газпром нефти", которая находится в государственной собственности. Мы импортируем сырую нефть, из 20 тысяч тонн мы производим 10 тысяч тонн дизеля, 3,7 тысячи тонны бензина, но для этого нужны запасные части, химические вещества, и по этому решению Совета ЕС не сможем их ввозить, возможно, уже от 15 мая", — уточнил сербский президент.По его словам, власти Сербии пока стараются заполнять нефтью все имеющие хранилища в стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, сербия, газпром нефть, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, александр вучич