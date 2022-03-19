В Мариуполе рассказали, что из-за националистов вынуждены пить воду из луж
Жительница Мариуполя: из-за националистов "Азова" граждане вынуждены пить воду из луж
Беженцы на дороге из Мариуполя
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, довели ситуацию в Мариуполе до такого катастрофического состояния, что мирным гражданам стало нечего есть, а воду приходится брать из луж, при этом по украинскому радио сообщается, что Россия якобы не пускает гуманитарную помощь в город, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.
"Я очень прошу - пожалуйста, помогите людям, которые живут в Мариуполе! Там есть детки маленькие, там есть беременные девочки. У людей просто нет уже еды. Чем-нибудь, пожалуйста, помогите", - рыдая, произнесла Сургуч.
По ее словам, "люди живут, как в блокадном Ленинграде". "Ничего нет, ничего абсолютно. Воду пьем из луж. Готовим на кострах", - сказала она. При этом по украинскому радио заявляют, что это якобы Россия не пускает гуманитарную помощь в Мариуполь, добавила Сургуч.
Киев призывает националистов, блокированных в Мариуполе, стать "мучениками", использовав для этого 200 тысяч жителей города в качестве "живого щита", заявил накануне на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На брифинге в среду Мизинцев сообщил, что с начала гуманитарной операции российская сторона уже передала населению Мариуполя уже 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания.