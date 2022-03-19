https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html

Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической

Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической

В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:19

2022-03-19T15:19

2022-03-19T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там остаться, Москва надеется, что эта инициатива не более чем демагогия и НАТО осознаёт необходимость быть более разумными и реалистичными, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Я считаю, что это все-таки демагогическая инициатива и натовцы поймут, что надо им быть разумными и реалистичными", - добавил министр.

https://ria.ru/20220319/putin-1779021799.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина