https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической
В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:19
2022-03-19T15:19
2022-03-19T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там остаться, Москва надеется, что эта инициатива не более чем демагогия и НАТО осознаёт необходимость быть более разумными и реалистичными, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Я считаю, что это все-таки демагогическая инициатива и натовцы поймут, что надо им быть разумными и реалистичными", - добавил министр.
https://ria.ru/20220319/putin-1779021799.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
15:19 19.03.2022 (обновлено: 15:45 19.03.2022)
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической
Глава МИД Лавров назвал идею Варшавы направить на Украину миротворцев НАТО демагогической