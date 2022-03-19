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Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической
В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:19
2022-03-19T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там остаться, Москва надеется, что эта инициатива не более чем демагогия и НАТО осознаёт необходимость быть более разумными и реалистичными, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России"."Я считаю, что это все-таки демагогическая инициатива и натовцы поймут, что надо им быть разумными и реалистичными", - добавил министр.
https://ria.ru/20220319/putin-1779021799.html
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в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
15:19 19.03.2022 (обновлено: 15:45 19.03.2022)
 
Лавров назвал идею направить на Украину миротворцев НАТО демагогической

Глава МИД Лавров назвал идею Варшавы направить на Украину миротворцев НАТО демагогической

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России не исключают, что идея Польши об отправке на Украину "миротворческой миссии НАТО" нацелена на то, чтобы взять под контроль западную часть Украины и там остаться, Москва надеется, что эта инициатива не более чем демагогия и НАТО осознаёт необходимость быть более разумными и реалистичными, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается", - сказал Лавров на встрече с участниками конкурса "Лидеры России".
"Я считаю, что это все-таки демагогическая инициатива и натовцы поймут, что надо им быть разумными и реалистичными", - добавил министр.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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