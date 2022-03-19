https://ria.ru/20220319/mriya-1779040564.html

"Мрию" предлагали перебазировать в Европу, заявил экс-капитан самолета

"Мрию" предлагали перебазировать в Европу, заявил экс-капитан самолета - РИА Новости, 19.03.2022

"Мрию" предлагали перебазировать в Европу, заявил экс-капитан самолета

НАТО предлагала руководству украинского госпредприятия "Антонов" перебазировать самолеты, в том числе самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", в РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T17:10

2022-03-19T17:10

2022-03-19T17:10

в мире

ан-225 "мрия"

украина

нато

европа

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. НАТО предлагала руководству украинского госпредприятия "Антонов" перебазировать самолеты, в том числе самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия", в Германию еще до начала военной спецоперации российских вооруженных сил, заявил бывший капитан самолета Дмитрий Антонов."Еще 26 января было обращение к нашему руководителю предприятия "Антонов" от представителей НАТО, которые работают через компанию Antonov Logistic Sales, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем, запчастями", - рассказал Антонов изданию Страна.ua, видео с ним было опубликовано в Telegram-канале издания.По его мнению, решение о перегоне самолетов не было принято из-за отсутствия топ-менеджмента компании, который уехал в Лейпциг.Ранее госконцерн "Укроборонэкспорт" сообщил об уничтожении крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/dobrovoltsy-1779015889.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ан-225 "мрия", украина, нато, европа