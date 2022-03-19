https://ria.ru/20220319/moskva-1778977997.html

Московские причалы начали готовить к открытию навигации

Московские причалы начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 19.03.2022

Московские причалы начали готовить к открытию навигации

Стартовали работы по подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в апреле, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:10

2022-03-19T09:10

2022-03-19T09:10

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759612726_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_b942b690f8bc016776b012d07dd78548.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стартовали работы по подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в апреле, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут большой объем подготовительных работ. Причалы очистят от оставшегося снега и льда, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для обеспечения безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Бирюков подчеркнул, что в период навигации на причалах запланированы работы по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистка дна от мусора."В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - сказал Бирюков.

https://ria.ru/20220318/moskva-1778853474.html

https://ria.ru/20220318/blagoustroystvo-1778803197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков