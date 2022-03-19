https://ria.ru/20220319/moskva-1778977997.html
Московские причалы начали готовить к открытию навигации
Московские причалы начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 19.03.2022
Московские причалы начали готовить к открытию навигации
Стартовали работы по подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в апреле, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:10
2022-03-19T09:10
2022-03-19T09:10
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стартовали работы по подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в апреле, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут большой объем подготовительных работ. Причалы очистят от оставшегося снега и льда, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для обеспечения безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.Бирюков подчеркнул, что в период навигации на причалах запланированы работы по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистка дна от мусора."В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - сказал Бирюков.
https://ria.ru/20220318/moskva-1778853474.html
https://ria.ru/20220318/blagoustroystvo-1778803197.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Московские причалы начали готовить к открытию навигации
Заммэра Москвы Бирюков заявил, что столичные причалы начали готовить к открытию навигации
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Стартовали работы по подготовке столичных причалов к пассажирской навигации, которую традиционно планируют открыть в апреле, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут большой объем подготовительных работ. Причалы очистят от оставшегося снега и льда, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для обеспечения безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
Бирюков подчеркнул, что в период навигации на причалах запланированы работы по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистка дна от мусора.
"В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Необходимость таких работ была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", - сказал Бирюков.