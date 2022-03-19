https://ria.ru/20220319/more-1778969051.html
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю - РИА Новости, 19.03.2022
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:56
2022-03-19T03:56
2022-03-19T07:29
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азовское море
владимир путин
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
украина
россия
азовское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, азовское море, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
03:56 19.03.2022 (обновлено: 07:29 19.03.2022)
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю