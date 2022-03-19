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Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю - РИА Новости, 19.03.2022

Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:56

2022-03-19T03:56

2022-03-19T07:29

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азовское море

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

украина

россия

азовское море

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, россия, азовское море, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины