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Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю - РИА Новости, 19.03.2022
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Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю - РИА Новости, 19.03.2022
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:56
2022-03-19T07:29
в мире
украина
россия
азовское море
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
украина
россия
азовское море
донецкая народная республика
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в мире, украина, россия, азовское море, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
03:56 19.03.2022 (обновлено: 07:29 19.03.2022)
 
Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Подбитый танк Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны Украины признало в оперативной сводке в Facebook, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

"Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", — говорится в оперативной сводке минобороны Украины.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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В миреУкраинаРоссияАзовское мореВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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