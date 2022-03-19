08:00 19.03.2022 (обновлено: 08:07 19.03.2022)
На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый спектакль МХТ — "Сирано де Бержерак" в постановке Егора Перегудова. В ролях Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий. Знаменитая пьеса по-новому показывает историю дерзкого гасконца, не обходится без Д’Артаньяна, спецэффектов и зажигательной музыки. О том, почему проект актуален, зачем так много фехтования и при чем тут ленинградский рок, — в материале РИА Новости.
Кто такой Сирано?
В основе постановки — одноименная пьеса Эдмона Ростана, написанная в конце XIX века. Эта героическая комедия — одна из самых любимых у режиссеров как театра, так и кино. Только за последний год в мире представили как минимум три версии.
Все знают поэта, сатирика и дуэлянта, у которого всего один недостаток. Точнее, особенность: огромный нос. Сирано, считая его уродливым, скрывает не только неуверенность в собственной внешности, но и любовь к кузине Роксане. А та увлечена красавчиком Кристианом, однополчанином поэта. Кристиан не обладает умом и красноречием де Бержерака, но Сирано решает создать идеального возлюбленного для Роксаны, соединив свой дар и привлекательность Кристиана.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
Чтобы понять, почему история Сирано так популярна и актуальна, стоит обратить внимание на детали.
Прежде всего, колоритный главный герой. Сирано — истинный гасконец, как этнически, так и образно. Уроженцы французской провинции отличаются тягой к преувеличениям, оттого "гасконцами" часто называют хвастунов. А красноречие превращает их в талантливых поэтов. Не стоит забывать и о том, что гасконцы высоко ценили дуэли и не упускали шанса в них поучаствовать.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Кроме того, Сирано, будучи титульным персонажем, часто отходит на второй план и играет роль серого кардинала, однако значимость его фигуры не умаляется.
Все это создает идеальные условия для увлекательной постановки, которую можно интерпретировать как угодно.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПаулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Версия МХТ
Долгое время считали, что поэтические пьесы в МХТ — это табу. Так что "Сирано" в определенном смысле — новая грань репертуара.
"Эта пьеса — великая, потому что каждая эпоха находит в ней свои ответы и расставляет акценты, — уверен режиссер Егор Перегудов. — Главные темы вечны: любовь, дружба, предательство, смерть, власть, война".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПаулина Андреева в роли Роксаны и Игорь Золотовицкий в роли графа де Гиша на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Паулина Андреева в роли Роксаны и Игорь Золотовицкий в роли графа де Гиша на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Режиссер признается, что постановочная команда решила руководствоваться словами Сирано: "жить как поэты" — создавать то, что отвечало бы сегодняшнему времени.
В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТа — они сочиняли стихи, мелодии, песни. Звучание получилось эклектичным: в музыке слышно влияние ленинградского рока, джаза, соула.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Важная особенность версии пьесы МХТ — то, что спектакль включает в себя элементы мюзикла и завораживающие экшен-сцены. Как и противоречивый мечущийся главный герой, постановка ни на минуту не сбавляет темп, меняясь в каждой сцене.
Отдельная удача — актерский состав: каждый идеально вписывается в образ.
"Юра (Чурсин. — Прим. ред.) соединяет разные театральные школы, он очень глубокий, разносторонний человек, — объясняет режиссер подбор актеров. — А Паулина — это просто Роксана. Когда она выходит на сцену, нет сомнений, почему в нее все влюбляются".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПаулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Количество персонажей сократили, оставив всего семь героев, что делает постановку только выигрышней.
Золотовицкий — импозантный граф де Гиш, Кузьма Котрелев — наивный и одновременно своенравный Кристиан. Николай Романов не только обогащает образ Д’Артаньяна культовыми словечками("Каналья!"), но и добавляет своеобразный игривый тон.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин, Паулина Андреева и Кузьма Котрелев на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин, Паулина Андреева и Кузьма Котрелев на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Фехтуют все!
"Это пьеса-мечта, она создана на сломе века, она эклектична, это совсем не классическая постановка, — уверен исполнитель главной роли Юрий Чурсин. — Мой герой в наше время очень "звучит", с него смахнули флер самолюбования".
По мнению актера, лет пять назад поведение Сирано можно было бы сравнить с хайпом, но не сейчас.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Его персонаж появляется эффектно и не перестает удивлять на протяжении всего действия. Что особенно интересно, ведь актерские "арки" тут не работают: Сирано никак не меняется, остается собой до самого финала.
"Это не горизонтальная, а вертикальная трансформация", — объясняет Чурсин.
Интересно, что актер уже играл Сирано — в Вахтанговском театре у Мирзоева, после окончания Щукинского училища. Но теперь, после многолетней работы в театрах, кино и на ТВ, его де Бержерак обрастает интересными гранями.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Не обошлось без "фем-повестки". Несмотря на то, что героиня-женщина всего одна, по сюжету жизнь обходится с ней жестоко, гораздо жестче, чем с другими персонажами. За этой актерской трансформацией очень интересно наблюдать.
Роксана сначала предстает роковой красоткой, но постепенно проявляется ее романтичная сторона. Она не боится показаться хрупкой, а еще — дерзкой и саркастичной.
По сути, "мхатовская" Роксана — это несколько персонажей в одном. В основе, конечно, драматургически богатый текст, а огранкой образу становятся костюмы, грим (будет несколько неожиданных перевоплощений) и музыкальные партии.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПаулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" в постановке режиссера Егора Перегудова на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" в постановке режиссера Егора Перегудова на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Паулина и поет, и декламирует, и фехтует. Впрочем, в истории, где все решают проблемы фехтованием, это неудивительно.
Отдельно надо отметить сцены Андреевой и Чурсина — это трогательная — иногда на разрыв — динамика отношений героев. А когда Сирано ловко отбивается шпагами от обидчиков, кажется, будто это экшен-фильм.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака (справа) на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" в МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака (справа) на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" в МХТ имени А. П. Чехова
Если вы смотрели картину "Этерна", то видели фехтующего Чурсина. Но там — "начальный" уровень. Сирано запросто может выиграть профильный чемпионат: за движениями шпаги уследить непросто, а хореография боев — на высоте.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака на предпремьерном пресс-показе спектакля "Сирано де Бержерак" на сцене МХТ имени А. П. Чехова
Перегудов вместе с артистами заново придумывает вселенную де Бержерака. Она оживает на сцене, и каждый зритель интерпретирует вопросы, которыми задаются герои. Что важнее: ум или красота? Нужен ли кодекс чести? Должен ли человек отвечать за все свои поступки? Вневременная, на редкость актуальная постановка.
Премьерный блок спектакля намечен на 19, 20 марта.