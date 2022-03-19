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На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ

На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ - РИА Новости, 19.03.2022

На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ

Новый спектакль МХТ — "Сирано де Бержерак" в постановке Егора Перегудова. В ролях Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий. Знаменитая пьеса по-новому... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:00

2022-03-19T08:07

паулина андреева

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый спектакль МХТ — "Сирано де Бержерак" в постановке Егора Перегудова. В ролях Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий. Знаменитая пьеса по-новому показывает историю дерзкого гасконца, не обходится без Д’Артаньяна, спецэффектов и зажигательной музыки. О том, почему проект актуален, зачем так много фехтования и при чем тут ленинградский рок, — в материале РИА Новости.Кто такой Сирано?В основе постановки — одноименная пьеса Эдмона Ростана, написанная в конце XIX века. Эта героическая комедия — одна из самых любимых у режиссеров как театра, так и кино. Только за последний год в мире представили как минимум три версии.Все знают поэта, сатирика и дуэлянта, у которого всего один недостаток. Точнее, особенность: огромный нос. Сирано, считая его уродливым, скрывает не только неуверенность в собственной внешности, но и любовь к кузине Роксане. А та увлечена красавчиком Кристианом, однополчанином поэта. Кристиан не обладает умом и красноречием де Бержерака, но Сирано решает создать идеального возлюбленного для Роксаны, соединив свой дар и привлекательность Кристиана.Чтобы понять, почему история Сирано так популярна и актуальна, стоит обратить внимание на детали.Прежде всего, колоритный главный герой. Сирано — истинный гасконец, как этнически, так и образно. Уроженцы французской провинции отличаются тягой к преувеличениям, оттого "гасконцами" часто называют хвастунов. А красноречие превращает их в талантливых поэтов. Не стоит забывать и о том, что гасконцы высоко ценили дуэли и не упускали шанса в них поучаствовать.Кроме того, Сирано, будучи титульным персонажем, часто отходит на второй план и играет роль серого кардинала, однако значимость его фигуры не умаляется.Все это создает идеальные условия для увлекательной постановки, которую можно интерпретировать как угодно.Версия МХТДолгое время считали, что поэтические пьесы в МХТ — это табу. Так что "Сирано" в определенном смысле — новая грань репертуара.Режиссер признается, что постановочная команда решила руководствоваться словами Сирано: "жить как поэты" — создавать то, что отвечало бы сегодняшнему времени.В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТа — они сочиняли стихи, мелодии, песни. Звучание получилось эклектичным: в музыке слышно влияние ленинградского рока, джаза, соула.Важная особенность версии пьесы МХТ — то, что спектакль включает в себя элементы мюзикла и завораживающие экшен-сцены. Как и противоречивый мечущийся главный герой, постановка ни на минуту не сбавляет темп, меняясь в каждой сцене.Отдельная удача — актерский состав: каждый идеально вписывается в образ.Количество персонажей сократили, оставив всего семь героев, что делает постановку только выигрышней.Золотовицкий — импозантный граф де Гиш, Кузьма Котрелев — наивный и одновременно своенравный Кристиан. Николай Романов не только обогащает образ Д’Артаньяна культовыми словечками("Каналья!"), но и добавляет своеобразный игривый тон.Фехтуют все!По мнению актера, лет пять назад поведение Сирано можно было бы сравнить с хайпом, но не сейчас.Его персонаж появляется эффектно и не перестает удивлять на протяжении всего действия. Что особенно интересно, ведь актерские "арки" тут не работают: Сирано никак не меняется, остается собой до самого финала."Это не горизонтальная, а вертикальная трансформация", — объясняет Чурсин.Интересно, что актер уже играл Сирано — в Вахтанговском театре у Мирзоева, после окончания Щукинского училища. Но теперь, после многолетней работы в театрах, кино и на ТВ, его де Бержерак обрастает интересными гранями.Не обошлось без "фем-повестки". Несмотря на то, что героиня-женщина всего одна, по сюжету жизнь обходится с ней жестоко, гораздо жестче, чем с другими персонажами. За этой актерской трансформацией очень интересно наблюдать.Роксана сначала предстает роковой красоткой, но постепенно проявляется ее романтичная сторона. Она не боится показаться хрупкой, а еще — дерзкой и саркастичной.По сути, "мхатовская" Роксана — это несколько персонажей в одном. В основе, конечно, драматургически богатый текст, а огранкой образу становятся костюмы, грим (будет несколько неожиданных перевоплощений) и музыкальные партии.Паулина и поет, и декламирует, и фехтует. Впрочем, в истории, где все решают проблемы фехтованием, это неудивительно.Отдельно надо отметить сцены Андреевой и Чурсина — это трогательная — иногда на разрыв — динамика отношений героев. А когда Сирано ловко отбивается шпагами от обидчиков, кажется, будто это экшен-фильм.Если вы смотрели картину "Этерна", то видели фехтующего Чурсина. Но там — "начальный" уровень. Сирано запросто может выиграть профильный чемпионат: за движениями шпаги уследить непросто, а хореография боев — на высоте.Перегудов вместе с артистами заново придумывает вселенную де Бержерака. Она оживает на сцене, и каждый зритель интерпретирует вопросы, которыми задаются герои. Что важнее: ум или красота? Нужен ли кодекс чести? Должен ли человек отвечать за все свои поступки? Вневременная, на редкость актуальная постановка.Премьерный блок спектакля намечен на 19, 20 марта.

https://ria.ru/20220311/teatr-1775140056.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

паулина андреева, игорь золотовицкий, егор перегудов, знаменитости