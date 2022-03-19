https://ria.ru/20220319/mirnye-1778986928.html
В ДНР погибли четыре мирных жителя за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР погибли четыре мирных жителя за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
В ДНР погибли четыре мирных жителя за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четыре мирных жителя погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает народная милиция республики. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:46
2022-03-19T10:46
2022-03-19T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает народная милиция республики."Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов Республики. В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, 26 получили ранения", - говорится в сообщении.Кроем того, отмечается, что с начала суток в результате обстрелов ранения получили три мирных жителя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
10:46 19.03.2022 (обновлено: 10:57 19.03.2022)
В ДНР погибли четыре мирных жителя за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
ДНР: четыре мирных жителя республики погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает народная милиция республики.
"Под обстрелы попали районы 14 населенных пунктов Республики. В результате украинской агрессии четверо мирных граждан погибли, 26 получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроем того, отмечается, что с начала суток в результате обстрелов ранения получили три мирных жителя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.