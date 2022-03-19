08:56 19.03.2022 (обновлено: 10:31 19.03.2022)
В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море
В МВД заявили, что не получали данных о дрейфующих минах в Черном море
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма
Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма. Архивное фото
СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
"Нет, заявок за пошедшие сутки по этому происшествию не поступало", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, как проинформировали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города Сочи, они также не получали сведений о взрывчатых устройствах в Черном море.
В соцсетях ранее распространился документ — предполагаемое письмо от капитана сочинского морского порта, информирующего о наличии 420 дрейфующих мин, находящихся на подходах к Одессе, Черноморской, Очаково и Южному. Там также говорится, что мины могли быть оторваны от места их установки во время прошедшего шторма, и теперь взрывчатые устройства угрожают безопасности гражданских и военных судов.