https://ria.ru/20220319/miny-1778977237.html

В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море

В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море - РИА Новости, 19.03.2022

В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море

Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:56

2022-03-19T08:56

2022-03-19T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

одесса

сочи

черное море

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СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части сочинского линейного управления МВД России на транспорте."Нет, заявок за пошедшие сутки по этому происшествию не поступало", — сказал собеседник агентства.Кроме того, как проинформировали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города Сочи, они также не получали сведений о взрывчатых устройствах в Черном море.В соцсетях ранее распространился документ — предполагаемое письмо от капитана сочинского морского порта, информирующего о наличии 420 дрейфующих мин, находящихся на подходах к Одессе, Черноморской, Очаково и Южному. Там также говорится, что мины могли быть оторваны от места их установки во время прошедшего шторма, и теперь взрывчатые устройства угрожают безопасности гражданских и военных судов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/bolnitsa-1778937832.html

одесса

сочи

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, одесса, сочи, черное море