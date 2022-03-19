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В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/miny-1778977237.html
В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море
В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море - РИА Новости, 19.03.2022
В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море
Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:56
2022-03-19T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
одесса
сочи
черное море
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СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части сочинского линейного управления МВД России на транспорте."Нет, заявок за пошедшие сутки по этому происшествию не поступало", — сказал собеседник агентства.Кроме того, как проинформировали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города Сочи, они также не получали сведений о взрывчатых устройствах в Черном море.В соцсетях ранее распространился документ — предполагаемое письмо от капитана сочинского морского порта, информирующего о наличии 420 дрейфующих мин, находящихся на подходах к Одессе, Черноморской, Очаково и Южному. Там также говорится, что мины могли быть оторваны от места их установки во время прошедшего шторма, и теперь взрывчатые устройства угрожают безопасности гражданских и военных судов.
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происшествия, одесса, сочи, черное море
08:56 19.03.2022 (обновлено: 10:31 19.03.2022)
 
В МВД опровергли сообщения о минах, дрейфующих в Черном море

В МВД заявили, что не получали данных о дрейфующих минах в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма
Ракетный крейсер Москва Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма. Архивное фото
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СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Заявок по дрейфующими минам, которые могли бы находиться в акватории Черного моря, за последние сутки не поступало, сообщили РИА Новости в дежурной части сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
"Нет, заявок за пошедшие сутки по этому происшествию не поступало", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, как проинформировали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе города Сочи, они также не получали сведений о взрывчатых устройствах в Черном море.
В соцсетях ранее распространился документ — предполагаемое письмо от капитана сочинского морского порта, информирующего о наличии 420 дрейфующих мин, находящихся на подходах к Одессе, Черноморской, Очаково и Южному. Там также говорится, что мины могли быть оторваны от места их установки во время прошедшего шторма, и теперь взрывчатые устройства угрожают безопасности гражданских и военных судов.
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