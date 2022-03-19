https://ria.ru/20220319/melitopol-1778970128.html

"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины

"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины - РИА Новости, 19.03.2022

"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины

Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T05:19

2022-03-19T05:19

2022-03-19T05:19

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям Украины после обстрела города со стороны ВСУ.Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по жилым кварталам Мелитополя. Как уточнялось, ВСУ выпустили по городу баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными боевыми частями."Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день. Но благо ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их", — заявил Балицкий.Политик подчеркнул, что украинские силы ведут огонь именно по городу, а не по военным объектам, которых, по его словам, в населенном пункте нет.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220319/doma-1778968012.html

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в мире, игорь конашенков, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, россия, мелитополь