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"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/melitopol-1778970128.html
"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины
"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины - РИА Новости, 19.03.2022
"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины
Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:19
2022-03-19T05:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
россия
мелитополь
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям Украины после обстрела города со стороны ВСУ.Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по жилым кварталам Мелитополя. Как уточнялось, ВСУ выпустили по городу баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными боевыми частями."Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день. Но благо ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их", — заявил Балицкий.Политик подчеркнул, что украинские силы ведут огонь именно по городу, а не по военным объектам, которых, по его словам, в населенном пункте нет.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220319/doma-1778968012.html
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в мире, игорь конашенков, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, россия, мелитополь
05:19 19.03.2022
 
"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины

Член администрации Мелитополя Балицкий раскритиковал власти Украины после обстрела города

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У", сбитой в окрестностях Мелитополя
Фрагмент украинской ракеты Точка-У, сбитой в окрестностях Мелитополя
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У", сбитой в окрестностях Мелитополя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям Украины после обстрела города со стороны ВСУ.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по жилым кварталам Мелитополя. Как уточнялось, ВСУ выпустили по городу баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными боевыми частями.
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"Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день. Но благо ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их", — заявил Балицкий.
Политик подчеркнул, что украинские силы ведут огонь именно по городу, а не по военным объектам, которых, по его словам, в населенном пункте нет.
"У меня вопрос – зачем вы по нам стреляете? Кому и что вы хотите доказать? Вы нас хотите поставить на колени, или хотите заставить еще больше любить Украину? К нам летела украинская ракета "Точка-У", а россияне ее сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни?" — обратился Балицкий к официальному Киеву.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМелитополь
 
 
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