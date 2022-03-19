"Хотите поставить нас на колени?" В Мелитополе обратились к властям Украины
Член администрации Мелитополя Балицкий раскритиковал власти Украины после обстрела города
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У", сбитой в окрестностях Мелитополя
© Министерство обороны РФ
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У", сбитой в окрестностях Мелитополя
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий в беседе с газетой "Взгляд" обратился к властям Украины после обстрела города со стороны ВСУ.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по жилым кварталам Мелитополя. Как уточнялось, ВСУ выпустили по городу баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными боевыми частями.
"Это все началось, как только украинские войска оставили Мелитополь, и происходит с периодичностью три ракеты за день. Но благо ПВО, развернутое российскими войсками, сбивает их", — заявил Балицкий.
Политик подчеркнул, что украинские силы ведут огонь именно по городу, а не по военным объектам, которых, по его словам, в населенном пункте нет.
"У меня вопрос – зачем вы по нам стреляете? Кому и что вы хотите доказать? Вы нас хотите поставить на колени, или хотите заставить еще больше любить Украину? К нам летела украинская ракета "Точка-У", а россияне ее сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни?" — обратился Балицкий к официальному Киеву.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.