https://ria.ru/20220319/medvedev-1779031934.html
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев - РИА Новости, 19.03.2022
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев
Западные компании не хотят терять рынок РФ, тихо сообщая, что "очень хотят вернуться, но боятся", но терпение России не бесконечно, заявил заместитель... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:58
2022-03-19T15:58
2022-03-19T16:01
экономика
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
в мире
россия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Западные компании не хотят терять рынок РФ, тихо сообщая, что "очень хотят вернуться, но боятся", но терпение России не бесконечно, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет", - написал Медведев в Telegram.Однако, по его словам, давление их правительств на собственный бизнес чудовищно."Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся". Наш рынок терять никто не хочет – на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики", - отметил он."Когда на одной чаше весов слова, а на другой – реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, в мире, россия
15:58 19.03.2022 (обновлено: 16:01 19.03.2022)
Западные компании хотят вернуться на российский рынок, заявил Медведев
Медведев: западные компании хотят вернуться, но терпение России не бесконечно