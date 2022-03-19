Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине
Кадыров: Минздрав Чечни создал четыре медбригады для помощи бойцам на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Война не бывает без жертв. И хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам. Это врачи Станции скорой медицинской помощи. Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он выразил признательность врачам за высокую гражданскую позицию и поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправку к месту дислокации бойцов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.