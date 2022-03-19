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Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине - РИА Новости, 19.03.2022
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине
Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T23:57
2022-03-19T23:57
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Война не бывает без жертв. И хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам. Это врачи Станции скорой медицинской помощи. Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он выразил признательность врачам за высокую гражданскую позицию и поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправку к месту дислокации бойцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/kadyrov-1778994868.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
23:57 19.03.2022
 
Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине

Кадыров: Минздрав Чечни создал четыре медбригады для помощи бойцам на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Война не бывает без жертв. И хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам. Это врачи Станции скорой медицинской помощи. Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он выразил признательность врачам за высокую гражданскую позицию и поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправку к месту дислокации бойцов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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