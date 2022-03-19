https://ria.ru/20220319/medbrigady-1779080627.html

Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине

Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине - РИА Новости, 19.03.2022

Кадыров сообщил о создании в Чечне медбригад для помощи бойцам на Украине

Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:57

2022-03-19T23:57

2022-03-19T23:57

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Минздрав Чечни создал четыре медицинские бригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, привлеченным к военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."Война не бывает без жертв. И хотя ребята, по милости Всевышнего, на данном этапе продвигаются без потерь, Министерством здравоохранения республики сформированы четыре бригады врачей, изъявивших желание оказать при необходимости экстренную помощь нашим воинам. Это врачи Станции скорой медицинской помощи. Реанимобили, на которых будут работать медбригады, оснащены и оборудованы по последним медицинским стандартам", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он выразил признательность врачам за высокую гражданскую позицию и поблагодарил вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова и министра здравоохранения республики Идриса Байсултанова за помощь в формировании бригад и их отправку к месту дислокации бойцов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/kadyrov-1778994868.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров