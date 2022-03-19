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Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779021033.html
Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр
Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр - РИА Новости, 19.03.2022
Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр
Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, в Мариуполе специально созвали в местный драматический театр... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:57
2022-03-19T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
людмила денисова
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, в Мариуполе специально созвали в местный драматический театр мирных жителей, пожелавших эвакуироваться из города, а потом взорвали здание вместе с пришедшими людьми, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.По ее словам, она сама, покинув Мариуполь 16 марта, пыталась связаться со своими родными и близкими. Откликнулась одна из них, женщина Оксана, которая рассказала, что сама, начиная с 5 марта, ходила к драмтеатру, куда "азовцы" приглашали мирных граждан, обещая им "зеленый коридор"."Люди опять пришли, люди опять там собрались, их там убили - на драмтеатре.... Люди, которые там были, - на них обрушился этот драмтеатр. И люди остались под обломками", - сказала Сургуч.Украинские власти ранее обвинили РФ в нанесении 16 марта авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Минобороны РФ заявило, что эти обвинения не соответствует действительности - российская авиация в тот день не выполняла никаких ударов по наземным целям в этом городе.В военном ведомстве отметили, что "по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", где могли находиться заложники. Как заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, информации о жертвах и пострадавших под завалами пока нет. Продолжаются работы по разблокированию подвального помещения, откуда выходят взрослые и дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779006774.html
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донецкая народная республика
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Жительница Мариуполя о расстреле мирных жителей
Неонацисты из «Азова» (против его боевиков возбуждено уголовное дело в РФ) специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, а затем расстреливали их, рассказала жительница города Галина Сургуч
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в мире, владимир путин, людмила денисова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:57 19.03.2022
 
Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр

Жительница Мариуполя заявила, что нацисты взорвали драмтеатр с пожелавшими эвакуироваться

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, в Мариуполе специально созвали в местный драматический театр мирных жителей, пожелавших эвакуироваться из города, а потом взорвали здание вместе с пришедшими людьми, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.
По ее словам, она сама, покинув Мариуполь 16 марта, пыталась связаться со своими родными и близкими. Откликнулась одна из них, женщина Оксана, которая рассказала, что сама, начиная с 5 марта, ходила к драмтеатру, куда "азовцы" приглашали мирных граждан, обещая им "зеленый коридор".
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Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты занимали дома мирных граждан
"Люди опять пришли, люди опять там собрались, их там убили - на драмтеатре.... Люди, которые там были, - на них обрушился этот драмтеатр. И люди остались под обломками", - сказала Сургуч.
Украинские власти ранее обвинили РФ в нанесении 16 марта авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Минобороны РФ заявило, что эти обвинения не соответствует действительности - российская авиация в тот день не выполняла никаких ударов по наземным целям в этом городе.
В военном ведомстве отметили, что "по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", где могли находиться заложники. Как заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, информации о жертвах и пострадавших под завалами пока нет. Продолжаются работы по разблокированию подвального помещения, откуда выходят взрослые и дети.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛюдмила ДенисоваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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