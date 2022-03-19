https://ria.ru/20220319/mariupol-1779021033.html

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр - РИА Новости, 19.03.2022

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты взорвали драмтеатр

Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, в Мариуполе специально созвали в местный драматический театр... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:57

2022-03-19T14:57

2022-03-19T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, в Мариуполе специально созвали в местный драматический театр мирных жителей, пожелавших эвакуироваться из города, а потом взорвали здание вместе с пришедшими людьми, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.По ее словам, она сама, покинув Мариуполь 16 марта, пыталась связаться со своими родными и близкими. Откликнулась одна из них, женщина Оксана, которая рассказала, что сама, начиная с 5 марта, ходила к драмтеатру, куда "азовцы" приглашали мирных граждан, обещая им "зеленый коридор"."Люди опять пришли, люди опять там собрались, их там убили - на драмтеатре.... Люди, которые там были, - на них обрушился этот драмтеатр. И люди остались под обломками", - сказала Сургуч.Украинские власти ранее обвинили РФ в нанесении 16 марта авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Минобороны РФ заявило, что эти обвинения не соответствует действительности - российская авиация в тот день не выполняла никаких ударов по наземным целям в этом городе.В военном ведомстве отметили, что "по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", где могли находиться заложники. Как заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова, информации о жертвах и пострадавших под завалами пока нет. Продолжаются работы по разблокированию подвального помещения, откуда выходят взрослые и дети.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/mariupol-1779006774.html

https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778979787.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Жительница Мариуполя о расстреле мирных жителей Неонацисты из «Азова» (против его боевиков возбуждено уголовное дело в РФ) специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, а затем расстреливали их, рассказала жительница города Галина Сургуч 2022-03-19T14:57 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, людмила денисова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф