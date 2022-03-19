https://ria.ru/20220319/mariupol-1779006774.html

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты занимали дома мирных граждан

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты занимали дома мирных граждан - РИА Новости, 19.03.2022

Жительница Мариуполя рассказала, как нацисты занимали дома мирных граждан

Украинские нацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, сами говорили, занимая дома мирных граждан Мариуполя, что превратят... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:21

2022-03-19T13:21

2022-03-19T13:38

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские нацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, сами говорили, занимая дома мирных граждан Мариуполя, что превратят их в полигоны, несмотря на то, что там были и старики, рассказала жительница города Галина Сургуч.Как вспоминает Сургуч, 8 марта к ее дому на машине подъехали "азовцы", зашли в один из подъездов и поднялись наверх."Я спросила: "Вы разве отсюда уезжать не будете? Может, куда-то в поля уйдете, здесь же люди. Вы посмотрите - здесь же старики. У нас девочка родила, два месяца ребенку". Мне ответили: "Для нас это полигон". И я побежала к соседям говорить, чтобы они прятались в подвалах", - сказала, плача, Сургуч.По ее словам, в городе с 2014 года набралось огромное количество "азовцев" с военной техникой."Вы представляете, за восемь лет сколько их в Мариуполе скопилось? Они, наверное, все там... Сколько техники навезли за эти восемь лет - просто тихий ужас", - добавила она.Киев призывает националистов, блокированных в Мариуполе, стать "мучениками", использовав для этого 200 тысяч жителей города в качестве "живого щита", заявил накануне на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/obstrel-1778983590.html

https://ria.ru/20220319/mariupol-1779001848.html

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мариуполь

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев