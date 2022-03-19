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Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779001848.html
Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали
Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали - РИА Новости, 19.03.2022
Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали
Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:46
2022-03-19T14:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
мариуполь
батальон "азов"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, обещали им якобы выход по "зеленым коридорам", а затем расстреливали их, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.По ее словам, "азовцы" "собирают людей в общую группу, говорят, что будет "зеленый коридор". "Люди собираются, а они их там уничтожают, они их там убивают", - плача, сказала Сургуч."И все делает "Азов", больше некому. Они, только они, с синими повязками", - добавила она.Сургуч рассказала, как ей самой удалось избежать такой участи. Ее семье пришлось искать, куда перебраться из разбитого нацистами дома. "Первую ночь мы переночевали у одноклассника моего сына", - вспоминает она. Утром пришел этот одноклассник и сообщил, что "сегодня будет "зеленый коридор" у кинотеатра "Савона", вспоминает Сургуч."Но мы не поверили, мы пошли к моей куме в порт. Там вроде более-менее тихо, как нам сказали", - добавила она. А около кинотеатра нацисты расстреляли всех собравшихся мирных граждан, в том числе и одноклассника ее сына - его убили в машине, на которой он хотел уехать, сказала Сургуч. "Но не выехал - машина вдребезги", - сквозь рыдания произнесла она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/deti-1778441768.html
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Жительница Мариуполя о расстреле мирных жителей
Неонацисты из «Азова» (против его боевиков возбуждено уголовное дело в РФ) специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, а затем расстреливали их, рассказала жительница города Галина Сургуч
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в мире, днр, мариуполь, батальон "азов"
12:46 19.03.2022 (обновлено: 14:06 19.03.2022)
 
Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали

Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, обещали им якобы выход по "зеленым коридорам", а затем расстреливали их, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.
По ее словам, "азовцы" "собирают людей в общую группу, говорят, что будет "зеленый коридор". "Люди собираются, а они их там уничтожают, они их там убивают", - плача, сказала Сургуч.
"И все делает "Азов", больше некому. Они, только они, с синими повязками", - добавила она.
Сургуч рассказала, как ей самой удалось избежать такой участи. Ее семье пришлось искать, куда перебраться из разбитого нацистами дома. "Первую ночь мы переночевали у одноклассника моего сына", - вспоминает она. Утром пришел этот одноклассник и сообщил, что "сегодня будет "зеленый коридор" у кинотеатра "Савона", вспоминает Сургуч.
"Но мы не поверили, мы пошли к моей куме в порт. Там вроде более-менее тихо, как нам сказали", - добавила она. А около кинотеатра нацисты расстреляли всех собравшихся мирных граждан, в том числе и одноклассника ее сына - его убили в машине, на которой он хотел уехать, сказала Сургуч. "Но не выехал - машина вдребезги", - сквозь рыдания произнесла она.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРМариупольБатальон "Азов"
 
 
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