https://ria.ru/20220319/mariupol-1779001848.html

Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали

Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали - РИА Новости, 19.03.2022

Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали

Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:46

2022-03-19T12:46

2022-03-19T14:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

мариуполь

батальон "азов"

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело, специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, обещали им якобы выход по "зеленым коридорам", а затем расстреливали их, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.По ее словам, "азовцы" "собирают людей в общую группу, говорят, что будет "зеленый коридор". "Люди собираются, а они их там уничтожают, они их там убивают", - плача, сказала Сургуч."И все делает "Азов", больше некому. Они, только они, с синими повязками", - добавила она.Сургуч рассказала, как ей самой удалось избежать такой участи. Ее семье пришлось искать, куда перебраться из разбитого нацистами дома. "Первую ночь мы переночевали у одноклассника моего сына", - вспоминает она. Утром пришел этот одноклассник и сообщил, что "сегодня будет "зеленый коридор" у кинотеатра "Савона", вспоминает Сургуч."Но мы не поверили, мы пошли к моей куме в порт. Там вроде более-менее тихо, как нам сказали", - добавила она. А около кинотеатра нацисты расстреляли всех собравшихся мирных граждан, в том числе и одноклассника ее сына - его убили в машине, на которой он хотел уехать, сказала Сургуч. "Но не выехал - машина вдребезги", - сквозь рыдания произнесла она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/deti-1778441768.html

мариуполь

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Жительница Мариуполя о расстреле мирных жителей Неонацисты из «Азова» (против его боевиков возбуждено уголовное дело в РФ) специально собирали мирных жителей Мариуполя, желавших эвакуироваться из города, а затем расстреливали их, рассказала жительница города Галина Сургуч 2022-03-19T12:46 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, мариуполь, батальон "азов"