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В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/mariupol-1778979881.html
В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек
В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек - РИА Новости, 19.03.2022
В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек
Пятнадцать мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя пострадали, среди них младенец, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T09:37
2022-03-19T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
министерство здравоохранения днр
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя пострадали, среди них младенец, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении пятнадцати мирных жителей с ранее освобожденной НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - сообщили в представительстве.Отмечается, что среди пострадавших был младенец 2021 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778979787.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр
09:37 19.03.2022 (обновлено: 09:43 19.03.2022)
 
В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек

В ДНР рассказали о мирных жителях, раненных в освобожденной части Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя
Машины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины едут по Запорожскому шоссе на окраине Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя пострадали, среди них младенец, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении пятнадцати мирных жителей с ранее освобожденной НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - сообщили в представительстве.
Отмечается, что среди пострадавших был младенец 2021 года рождения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
09:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 389 человек за сутки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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