https://ria.ru/20220319/mariupol-1778979881.html

В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек

В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек - РИА Новости, 19.03.2022

В освобожденной части Мариуполя были ранены 15 человек

Пятнадцать мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя пострадали, среди них младенец, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T09:37

2022-03-19T09:37

2022-03-19T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

министерство здравоохранения днр

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Пятнадцать мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя пострадали, среди них младенец, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении пятнадцати мирных жителей с ранее освобожденной НМ ДНР части н.п. Мариуполь", - сообщили в представительстве.Отмечается, что среди пострадавших был младенец 2021 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/evakuatsiya-1778979787.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр