13:16 19.03.2022 (обновлено: 16:58 19.03.2022)
Лукашенко ответил на сообщения западных СМИ о состоянии Путина
Президент Белоруссии Лукашенко: Путин абсолютно адекватен, как никогда в форме
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин "абсолютно адекватен, как никогда в форме".
"Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, — он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад <…> выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту — эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции", — сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
Он подчеркнул, что Путин "вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен". По словам Лукашенко, все эти разговоры ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту. "Не получится!" — заявил он.
Лукашенко также отметил, что находится в дружеских отношениях с президентом России.
"Я абсолютно посвящен во все его там детали, насколько это возможно, — и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. Он позвонит, я позвоню. Надо нам переговорить, встретиться — в этом нет абсолютно никаких проблем", — заявил Лукашенко.