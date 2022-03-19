https://ria.ru/20220319/lukashenko-1779006059.html

Лукашенко ответил на сообщения западных СМИ о состоянии Путина

Лукашенко ответил на сообщения западных СМИ о состоянии Путина - РИА Новости, 19.03.2022

Лукашенко ответил на сообщения западных СМИ о состоянии Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин "абсолютно адекватен, как никогда в форме". РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:16

2022-03-19T13:16

2022-03-19T16:58

в мире

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576113_0:224:2903:1857_1920x0_80_0_0_baee1a056ed701f9a5309288393efb6d.jpg

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин "абсолютно адекватен, как никогда в форме"."Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, — он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад <…> выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту — эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции", — сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Он подчеркнул, что Путин "вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен". По словам Лукашенко, все эти разговоры ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к президенту. "Не получится!" — заявил он.Лукашенко также отметил, что находится в дружеских отношениях с президентом России."Я абсолютно посвящен во все его там детали, насколько это возможно, — и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. Он позвонит, я позвоню. Надо нам переговорить, встретиться — в этом нет абсолютно никаких проблем", — заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778999252.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия