11:48 19.03.2022 (обновлено: 11:58 19.03.2022)
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике
Лукашенко: Россия не просто союзник Белоруссии, это одно целое в экономике и военной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере.
"Россия не просто наш союзник. Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Экономически - практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия – в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. У нас единый рынок – половину нашей продукции мы поставляем в Россию", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем Youtube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь и Россия – это одно целое, практически, в производстве, экономике, в продажах, - единый рынок, - и в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил". "То есть мы теснейшим образом связаны. Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония", - подчеркнул он.