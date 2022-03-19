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Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике - РИА Новости, 19.03.2022
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Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике - РИА Новости, 19.03.2022
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T11:48
2022-03-19T11:58
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере."Россия не просто наш союзник. Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Экономически - практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия – в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. У нас единый рынок – половину нашей продукции мы поставляем в Россию", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем Youtube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь и Россия – это одно целое, практически, в производстве, экономике, в продажах, - единый рынок, - и в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил". "То есть мы теснейшим образом связаны. Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lukashenko-1778947130.html
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко
11:48 19.03.2022 (обновлено: 11:58 19.03.2022)
 
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике

Лукашенко: Россия не просто союзник Белоруссии, это одно целое в экономике и военной сфере

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере.
"Россия не просто наш союзник. Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Экономически - практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия – в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. У нас единый рынок – половину нашей продукции мы поставляем в Россию", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем Youtube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
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Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь и Россия – это одно целое, практически, в производстве, экономике, в продажах, - единый рынок, - и в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил". "То есть мы теснейшим образом связаны. Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония", - подчеркнул он.
 
Союзное государствоВ миреРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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