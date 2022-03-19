https://ria.ru/20220319/lukashenko-1778995606.html

Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике

Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике - РИА Новости, 19.03.2022

Лукашенко назвал Россию и Белоруссию одним целым в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T11:48

2022-03-19T11:48

2022-03-19T11:58

союзное государство

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не просто союзник для республики, две страны - это одно целое в экономике и военной сфере."Россия не просто наш союзник. Россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Экономически - практически неразделенные системы, мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия – в белорусскую, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. У нас единый рынок – половину нашей продукции мы поставляем в Россию", - сказал Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем Youtube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.Лукашенко подчеркнул, что "Беларусь и Россия – это одно целое, практически, в производстве, экономике, в продажах, - единый рынок, - и в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил". "То есть мы теснейшим образом связаны. Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lukashenko-1778947130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко