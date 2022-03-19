https://ria.ru/20220319/lnr-1778998671.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустили 20 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:22

2022-03-19T12:22

2022-03-19T13:26

в мире

лнр

украина

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776954062_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_e590ff75e779abf7bf0db55006520347.jpg

ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустили 20 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 82 мм (20 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220319/donbass-1779006413.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина