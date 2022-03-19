https://ria.ru/20220319/lnr-1778998671.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 19.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустили 20 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:22
2022-03-19T12:22
2022-03-19T13:26
в мире
лнр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустили 20 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел… н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 82 мм (20 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.30.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/donbass-1779006413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
12:22 19.03.2022 (обновлено: 13:26 19.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по населенному пункту Донецкий 20 мин