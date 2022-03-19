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В Ливане в продаже появились шевроны с "Z" - РИА Новости, 19.03.2022
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В Ливане в продаже появились шевроны с "Z"
В Ливане в продаже появились шевроны с "Z" - РИА Новости, 19.03.2022
В Ливане в продаже появились шевроны с "Z"
Шевроны с буквой "Z" появились в продаже в военторгах в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:20
2022-03-19T14:54
украина
сша
россия
ливан
общество
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БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Шевроны с буквой "Z" появились в продаже в военторгах в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.Продавец в одном из магазинов с военной одеждой рассказала РИА Новости, что изначально шевроны были напечатаны на зеленом фоне, однако после появления спроса у покупателей владелец военторга напечатал шевроны в чёрном цвете и с российским триколором.После начала специальной операции РФ по денацификации Украины в ливанских городах прошли акции в поддержку России, а также партии общественные деятели организовывают общественно-политические собрания для обсуждения ситуации вокруг Украины и роли России в противостоянии агрессивной политике США и Запада.
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украина, сша, россия, ливан, общество
14:20 19.03.2022 (обновлено: 14:54 19.03.2022)
 
В Ливане в продаже появились шевроны с "Z"

В ливанских военторгах в продаже появились шевроны с "Z"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Шевроны с буквой "Z" появились в продаже в военторгах в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
Продавец в одном из магазинов с военной одеждой рассказала РИА Новости, что изначально шевроны были напечатаны на зеленом фоне, однако после появления спроса у покупателей владелец военторга напечатал шевроны в чёрном цвете и с российским триколором.
После начала специальной операции РФ по денацификации Украины в ливанских городах прошли акции в поддержку России, а также партии общественные деятели организовывают общественно-политические собрания для обсуждения ситуации вокруг Украины и роли России в противостоянии агрессивной политике США и Запада.
Флаг России на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 14:11
Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе
 
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