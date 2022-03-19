https://ria.ru/20220319/livan-1779015767.html

В Ливане в продаже появились шевроны с "Z"

В Ливане в продаже появились шевроны с "Z" - РИА Новости, 19.03.2022

В Ливане в продаже появились шевроны с "Z"

Шевроны с буквой "Z" появились в продаже в военторгах в Ливане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:20

2022-03-19T14:20

2022-03-19T14:54

украина

сша

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ливан

общество

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БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Шевроны с буквой "Z" появились в продаже в военторгах в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.Продавец в одном из магазинов с военной одеждой рассказала РИА Новости, что изначально шевроны были напечатаны на зеленом фоне, однако после появления спроса у покупателей владелец военторга напечатал шевроны в чёрном цвете и с российским триколором.После начала специальной операции РФ по денацификации Украины в ливанских городах прошли акции в поддержку России, а также партии общественные деятели организовывают общественно-политические собрания для обсуждения ситуации вокруг Украины и роли России в противостоянии агрессивной политике США и Запада.

https://ria.ru/20220318/krym-1778846024.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, ливан, общество